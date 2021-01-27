DHL SUPPLY CHAIN TÜRKİYE, İKİNCİ KEZ “EN İYİ İŞVEREN” LİSTESİNDE

DHL Supply Chain Türkiye: En İyi İşveren

Global lojistik sektörünün lider markası DHL’in, tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri şirketi DHL Supply Chain Türkiye, insan kaynakları uygulamalarında uluslararası bir otorite olan Top Employers Institute tarafından; Kültür, Liderlik Gelişimi, Kariyer Planlama, Eğitim - Gelişim ve Yetenek Kazanımı gibi alanlarda gösterdiği yüksek performansla “En İyi İşveren” şirketlerden biri olarak belirlendi.

Orkun Saruhanoğlu: “Bu ödüle ikinci defa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.“

İki sene üst üste “En İyi İşveren” ödülüne kayık görülen DHL Supply Chain Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, bu başarının ardında büyük bir ekip olduğunu belirtirken, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl 2. defa bu özel ödülü aldık. Top Employers Institute tarafından düzenlenen bu araştırmada, “En İyi İşveren” olarak seçilmekten dolayı son derece gururluyuz. İnsan odaklı, çalışan memnuniyetini önceliklendiren ve önemseyen yaklaşımımız, bu başarı yolculuğundaki en önemli kriter. Keyifle ve gururla çalıştığımız bir kültür yaratmanın, başta çalışanlarımız tarafından takdir edildiğini gösteren bu ödül, bizi çok mutlu etti. Süreç yönetimlerimizin doğruluğunu bizlere bir kez daha gösteren bu ödül ile birlikte, DHL Supply Chain Türkiye olarak müşteri ve çalışan memnuniyetine gösterdiğimiz özeni temel alıp, iyileştirme potansiyelini tanımlayarak, sürekli olarak gelişmeye devam edeceğiz.”