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DHL Express Türkiye’ye “En İyi İşveren” ödülü

DHL Express, Great Place to Work tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasında 500-2000 çalışanı bulunan şirketler arasında ikinci oldu.

DHL Express Türkiye’ye “En İyi İşveren” ödülü

DHL Express, Great Place to Work tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasında 500-2000 çalışanı bulunan şirketler arasında ikinci oldu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
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DHL Express Türkiye’ye “En İyi İşveren” ödülü

 

İstanbul, 22 Nisan 2020: DHL Express Türkiye, global İK analitiği ve danışmanlık firması Great Place to Work tarafından “Türkiye’nin en iyi işverenleri” arasında gösterildi.

Kendi sertifikasyon programı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışanların iş deneyimlerini değerlendiren Great Place to Work tarafından Türkiye özelinde yapılan araştırmaya 192 şirket katıldı. İki aşamalı değerlendirme sürecinde çalışanların kurum kültürü algısını ölçen Güven Endeksi’nden ve insan kaynakları uygulamalarını inceleyen İşyeri Kültürü Analizi’nden başarılı sonuçlarla çıkan DHL Express Türkiye, 500-2000 çalışanı bulunan şirketler arasında ikinciliği elde etti.

DHL Express Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “DHL’de insan kaynakları yaklaşımımızın temelinde müşteri memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan geçtiği inancı yatıyor. Bu kapsamda tercih edilen işveren olma hedefiyle çalışanlarımıza her zaman keyifle işe geldikleri bir ortam sunmak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bunun insan kaynakları alanında prestijli organizasyonlar tarafından teyit edilmesi ise hem gurur veriyor hem de motivasyonumuzu artırıyor. DHL Express global olarak 3 yıldır en iyi 25 uluslararası işveren ödülüne layık görülüyordu. Bu yıl Türkiye ofisimizle de bu ödülü kazanmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
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