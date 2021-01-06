DHL Express Türkiye’nin 40. yılında değişim rüzgarları

Yeni yıl ile birlikte DHL Express Türkiye 40. yılını kutluyor. Şirket için anlamı büyük olan bu sene, üst yönetimde yapılan görev değişiklikleriyle birlikte başladı. 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olan atama kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç 2021 yılından itibaren Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker ise Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında yer alacaklar.

Mustafa Tonguç Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Kariyerine 1997 yılında DHL Almanya Operasyonları’nda başlayan Mustafa Tonguç, burada pek çok operasyonel ve idari pozisyonda görev aldı. Tonguç, Türkiye’deki görevine terfi etmeden önce DHL Express Avrupa’nın, Dağıtım Merkezleri ve Havaalanı – Performans ve Programlar Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Son görevinde Türkiye Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak DHL Express Turkiye’nin bölgesel ve yerel operasyon hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayarak ekibiyle beraber başarılı sonuçlara imza atmayı başardı. Mustafa Tonguç aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nda bulunan yeni DHL operasyon binası inşaatı projesi gibi pek çok projeye öncülük etti.

Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Volkan Demiroğlu, DHL kariyerine 2001 senesinde Müşteri Hizmetleri departmanında başladı. Müşteri Hizmetleri ön saf ve arka saf şefliği de dahil olmak üzere bu birimde pek çok farklı sorumluluk aldıktan sonra 2009 yılında terfi ettiği Havaalanı Müdürlüğü pozisyonunda gönderilerin ülkeye giriş ve ülkeden çıkış operasyonlarını yürüten ekiplerin yönetiminden sorumlu olarak bu ekiplerin yüksek performans verilerine ulaşmasına katkıda bulundu. Son görevinde Türkiye Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Demiroğlu, kariyerine Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.

Seçkin Piker Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı

DHL kariyerine 1999 yılında Saha Satış Müdürü olarak başlayan Seçkin Piker, sırasıyla Özel Müşteriler Müdürü, Grup Satış Müdürü, Direkt Satış Kanalları Müdürü gibi satış ekibinde farklı rollerde yöneticilik yaptı. Ayrıca Role Advancing Program Through Internal Development – (Yetenek Gelisimi Programı ) kapsamında Katar ve Fransa’da KOBİ pazarlarında gelişim ve ugulamalardan sorumlu satış direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etti. 2015 yılından itibaren tüm ilgili satış ekiplerinin yönetimi dahil saha satış faaliyetlerinden sorumlu olarak Türkiye Saha Satış Direktörlüğü görevini yürüten Piker, 2021 yılı itibariyle Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.