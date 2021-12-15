DHL Express Türkiye Üst Yönetim Ekibine yeni atama

Müge Arslan, DHL Express Türkiye Ailesi’ndeki görevine 22 Kasım itibariyle başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Ekonomi öğrenimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programını bitiren Müge Arslan, çalışma hayatına 2004 yılında İş Bankası İnsan Kaynakları biriminde başladı. Arslan daha sonra sırasıyla Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom ve Danone’da İK birimlerinde farklı sorumluluklar üstlendi. Son olarak Canon Eurasia’da İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Arslan, geçtiğimiz ay itibariyle DHL Express Türkiye ekibine katıldı.

2013 yılından bu yana İK alanında ‘http://insankaynaklarigunlugu.com/ ’ adlı bir blog yazan Müge Arslan, bunun yanı sıra Kariyer.net sponsorluğundaki bir kitabın ortak yazarlığı ve editörlüğünü de yaptı. Arslan, aynı zamanda Adler sertifikalı bir koç olarak da faaliyet gösteriyor.