DHL Express Türkiye Üst Yönetim Ekibine yeni atama

Selver Yıldız Küçükkoyuncu, DHL Express Türkiye Ailesi’ndeki görevine yeni yıl itibariyle başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi öğrenimini tamamlayan Küçükkoyuncu, çalışma hayatına 2004 yılında Gillette Türkiye’nin Ticari Pazarlama biriminde adım attı. Ardından Beiersdorf Türkiye’de Ürün Müdürü, Logitech Türkiye’de ise Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Son olarak Perrigo’da Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Küçükkoyuncu, yeni yılda DHL Express Türkiye ekibine katıldı.

Stratejik marka yönetimi, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, medya planlama, dijital ve sosyal medya yönetimi gibi pazarlamanın birçok farklı alanında deneyime sahip olan Selver Yıldız Küçükkoyuncu, müzikle ve psikolojiyle ilgileniyor, pilates yapıyor.