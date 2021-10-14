DHL Express Türkiye, Kayseri’deki hizmet merkezini büyütüyor

Türkiye’nin lider lojistik şirketi DHL Express Türkiye, kuruluşunun 40’ıncı yılında 100 milyon euro’ya varan yeni hizmet merkezi yatırımlarıyla hizmet noktalarını ve servis kapasitesini artırıyor. 11 Ekim’de açılan Kayseri’deki yeni DHL Express Hizmet Merkezi, çevre bölgelerdeki DHL Express müşterilerinin uluslararası lojistik taleplerine yanıt verecek.

1997 yılından beri Kayseri’de faaliyet gösteren DHL Express, şirketin gönderi hacimlerindeki 2026 büyüme öngörülerine göre kapasite planlaması yapılarak yeni ofisine taşındı. 420 bin euro’luk yatırımla hayata geçirilen Kayseri Hizmet Merkezi ile operasyon alanı beş kat büyütülürken operasyon verimliliği de artan taleplere paralel olarak yükselecek. Türkiye’deki yeni ofisleri ile her geçen gün büyüyen DHL Express, Türkiye’yi dünyaya bağlamaya devam edecek.

DHL Express Türkiye, Anadolu’daki varlığını sağlamlaştırıyor

Yeni hizmet merkezi yatırımlarını değerlendiren DHL Express Türkiye Anadolu Yer Operasyonları Müdürü Asil Bütün, “DHL Express, Türkiye’de müşterilerinin artan taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve onlara üstün kalitede hizmet verebilmek için kapasite artırmaya yönelik yatırımlarına hız veriyor. DHL Express Türkiye’nin yeni yatırımları ile Anadolu’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına artık daha hızlı yanıt vermekten gurur duyuyoruz." dedi.

DHL Express Türkiye Saha Satış Kanal Müdürü Ülkü Dörtcan da Türkiye’nin ihracatı açısından İç Anadolu Bölgesi’nin önemli potansiyel taşıdığını belirtti. Dörtcan “DHL Express Türkiye, yeni hizmet noktaları sayesinde bölgedeki varlığını sağlamlaştırıyor. Anadolu'daki KOBİ'lerin ve şirketlerin lojistikte çözüm ortağı olarak onları dünyaya bağlıyoruz.” ifadesini kullandı.