DHL Express, TFF Kadın Milli Takımları ana sponsoru oldu

DHL Express Türkiye ile Türkiye Futbol Federasyonu, kadın futbolunun ülkemizde ve dünyadaki gelişimine destek olacak önemli bir iş birliğine imza attı. Bir yıl süreyle TFF Kadın Milli Takımları ana sponsorluğunu üstlenen DHL Express Türkiye, bunu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen bir toplantıyla duyurdu. Sponsorluk anlaşmasının imzalandığı törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Kadın A Milli Takım oyuncuları Ezgi Çağlar, Birgül Sadıkoğlu ile spor medyasının önde gelen isimleri katıldı.

DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “DHL Express Ailesi olarak ekip çalışması, bütünlük, güven ve iş birliğine çok kıymet veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımımızla da öncü bir şirketiz. Bu kavramların bizim sektörümüzdeki kadar önemli olduğu bir başka alan da elbette spor… Erkeklerin ağırlıkta olduğu lojistik sektöründe; DHL4Her gibi kadınları destekleyen programlar yürüten ve Türkiye’de Kadınlar İçin En İyi İş Yeri seçilmiş bir şirket olarak, bugün TFF Kadın Milli Takımları Ana Sponsoru olduğumuzu açıklamaktan gurur duyuyorum. Biz DHL Express Türkiye olarak ülkemizin başarılarını uluslararası alanda duyurmaya çok önem veriyoruz. Bunun için farklı spor dallarını sponsorluklarımızla destekliyoruz. Şimdi de kadın futbolcularımızın başarılarına katkı sağlayacak olmaktan çok mutluyuz.”

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise konuşmasında şunları söyledi: “Kadın futbolumuzda farkındalık oluşturacak, çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. TFF olarak daima güçlü ekonomik yapının, sahadaki performansla birleşerek, millî takımlarımızı uluslararası rekabette üst düzeye taşıyacağının bilinciyle, global markalarla güçlerimizi birleştirdik. DHL Express de spor ve sanat alanlarında önemli sponsorluklara imza atarak, bu alanda fark yaratan, köklü ve global bir marka. Kendilerine sponsor ailemize hoş geldiniz diyor, Federasyonumuzu tercih etmeleri ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sektörünün en büyük ve en saygın kuruluşlarından birisi olan DHL Express'in tutku, ekip çalışması ve başarma ruhunun, sporcularımıza önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın Millî Takımlarımıza şans getirmesini temenni ediyor, kadın futbolu ve DHL için hayırlı olmasını diliyorum."

DHL Express, tüm dünyada kadınları güçlendirmeye ve eşit fırsatlar sağlamaya büyük önem veriyor. Yürüttüğü DHL4Her programıyla kadınları destekliyor ve gelişmeye teşvik ediyor. Bu çalışmaların sonucunda DHL Express Türkiye, en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work tarafından 2021’de Türkiye’de Kadınlar İçin En İyi İş Yeri seçildi.

Global ölçekteki sponsorluklarıyla farklı spor branşlarını destekleyen DHL; Formula 1, Moto GP, rugby ve e-spor gibi çeşitli dalların yanı sıra futbolda Manchester United gibi büyük kulüplerle önemli projelere imza atıyor. DHL Express Türkiye ise geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın ana sponsorluğunu üstlendi. Ayrıca DHL Open Golf Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.