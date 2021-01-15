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DHL Express satın aldığı sekiz ilave Boeing 777 Kargo Uçağıyla küresel havacılık ağını güçlendirmeye devam ediyor

Deutsche Post DHL Group Ekspres Kargo Birimi zamana duyarlı uluslararası taşımacılıktaki sürekli artışa yanıt vermek amacıyla önemli bir yatırım yaptı. Filonun yüksek düzeyde verimli uçaklarla modernizasyonu Strateji 2025 ve Sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor. Boeing ve DHL Express dört ilave kargo uçağı satışı için opsiyonlu olarak anlaşmaya vardı

Lojistik 15.01.2021, 12:34
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DHL Express satın aldığı sekiz ilave Boeing 777 Kargo Uçağıyla küresel havacılık ağını güçlendirmeye devam ediyor

Dünyanın lider ekspres kargo şirketi DHL Express ve Boeing tarafından bugün yapılan bir açıklamayla sekiz yeni Boeing 777 kargo uçağı sipariş edildiği duyuruldu. DHL Express, bu yatırımla hızla büyüyen uluslararası ekspres kargo pazarlarındaki müşteri talebini karşılamak için kıtalararası uçuş ağını genişletme yönünde bir adım daha atıyor. İlk teslimatın 2022 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

“Devam eden sağlık krizi hayatın çeşitli alanlarında kesintilere yol açsa da küresel ticaret durmadı,” diyen DHL Express CEO'su John Pearson şöyle devam etti: “Küreselleşme, dijitalleşme ve geçen yılın en yoğun dönemindeki eşi görülmemiş düzeydeki müşteri talebinin de etkisiyle global e-ticaret hacmimiz dördüncü çeyrekte yüzde 40'ın üzerinde büyüme kaydetti. Sekiz yeni geniş gövdeli kargo uçağı sipariş ederek e-ticaretin kalıcı bir mega trend olduğuna dair inancımızı vurguluyoruz. Bu doğrultuda, erken hareket etmeye ve geleceğimize yönelik bu yatırımla 2021’e hızlı bir giriş yapmaya karar verdik.”

Dünyanın en büyük ve en yetkin çift motorlu kargo uçağı olan B777, geleceğe yönelik büyümeyi desteklerken üstün güvenirliğiyle de öne çıkıyor. Uçak ayrıca yerini aldığı eski B747-400'lere kıyasla CO2 emisyonlarını yüzde 18 oranında azaltan ve verimli yakıt tüketen teknolojiler sayesinde taahhüt edilen sürdürülebilirlik amaçlarına da katkıda bulunuyor.

DHL Express Global Ağ Operasyonları ve Havacılık Başkan Yardımcısı Travis Cobb, şunları söyledi: “Yüksek düzeyde verimli ve güvenilir bir havacılık ağı, gelecekte büyümeyi mümkün kılan hizmet yetkinliklerimizde kilit bir role sahip. Müşterilerimize en üstün kaliteli ve verimli hizmetleri olabildiğince kısa sürede sunma taahhüdüyle hareket ediyoruz. Öte yandan, filomuzu sektörün en verimli uçak tipiyle modernize ederek karbon emisyonlarımızı düşürmeyi de amaçlıyoruz. Kıtalararası uçuş ağımız için ideal bir uçak olan Boeing 777, 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmayı da içeren sürdürülebilirlik hedefimizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor.”

Dünyanın en büyük, en uzun menzilli ve en yetkin çift motorlu kargo uçağı olan 777 Freighter, 9.200 km (4.970 deniz mili) menzile ve maksimum 102.010 kg (224.900 pound) yük taşıma kapasitesine sahip. DHL Express'in uzun mesafelerde daha az aktarma yapmasını ve dolayısıyla havalimanı masraflarının azalmasını sağlayan 777 Freighter, dev kargo uçakları arasında en düşük uçuş maliyetiyle öne çıkıyor. 

The Boeing Company Ticari Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir şu açıklamada bulundu: “DHL, on yıldan uzun süredir 777 Freighter'ın dünya standartlarındaki menzilinden ve verimliliğinden yararlanan çok güçlü bir uluslararası ağla faaliyette bulunuyor. DHL'in işini büyütmek ve sürdürülebilir operasyonlar aracılığıyla hayatları birbirine bağlama ve geliştirme taahhüdünü desteklemek için yüklü bir 777 Freighter siparişi vermesinden onur duyuyoruz. DHL'in Covid-19 aşılarının dağıtımında ve giderek artan ekspres kargo talebini karşılamada üstlendiği kritik rol düşünüldüğünde, bu taahhüt bugün daha da önem kazanıyor.” 

DHL Express, bugün açıklanan yeni siparişten önce 2018'de verdiği 14 yeni uçak siparişinin ilk on B777F modelini teslim almış bulunuyor. Teslimatın zamanında yapılması, geçen yıl kaydedilen son derece yoğun taşıma döneminde DHL'in eşi görülmemiş düzeydeki müşteri talebini karşılayabilmesini de sağladı. 

Boeing’in 2020 Dünya Hava Kargo Tahminine (2020 World Air Cargo Forecast) göre önümüzdeki 20 yıl içinde yeni ve dönüştürülmüş kargo uçağı talebinde ciddi artışın yanı sıra filonun da yüzde 60’ın üzerinde büyüyeceği öngörülüyor. Bu durum, DHL Express'in halen yaşadığı zamana duyarlı uluslararası taşıma talebindeki artışı da yansıtıyor. Bu doğrultuda, iki şirket ilave dört uçak daha satın alma opsiyonu için de anlaşmaya vardı. 

DHL Express, attığı bu adımla global ticaretin kolaylaştırıcısı olmaya yönelik uzun vadeli taahhüdünün altını bir kez daha çiziyor. Şirket, 260'tan fazla uçaktan oluşan filosu, 17 anlaşmalı havayolu ve her gün 600’ü aşkın uçuşla 220 ülkeye hizmet götürüyor. 

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