DHL Express'in tüm dünyadaki çalışanlarının eğitimleri eski Türkiye CEO'su Claus Lassen'e emanet

Türkiye’de DHL Express’in CEO’luğunu Şubat 2017’de devralan ve DHL Express Türkiye’ye pek çok başarı kazandıran Claus Lassen, DHL çatısı altındaki görevini DHL Express Sertifikalı Uluslararası Uzmanlar (Certified International Specialists-CIS) programı Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak sürdürecek. Lassen DHL’in 100 bin çalışanına sunduğu şirkete giriş eğitimlerinden, uzman gelişimi ve liderlik öğrenme programlarına kadar tüm eğitimlerini içeren dünyanın en büyük kültür değişim programlarından sorumlu olacak.

DHL Express Türkiye’de yaklaşık dört yıl boyunca ekibiyle uyum içinde çalışan Lassen, bu süreçte birçok projeye imza attı. Bu projelerden en önemlisi DHL Express’in İstanbul Havalimanı’ndaki 135 milyon euro’luk yatırımıydı. Lassen bu projede öncü bir rol oynayarak yeni ofis ve operasyon binasını faaliyete geçirdi. Lassen’in tecrübesi ve birikimi sayesinde DHL Express “dünyanın lider lojistik şirketi” konumunu Türkiye’de de sürdürdü.

Claus Lassen kimdir?

1986 yılında DHL’de kurye olarak başlayan Claus Lassen, gümrük ve ihracat birimlerinde çalıştıktan sonra 1992’de İstasyon ve Operasyon Müdürü oldu. Beş yıl sonra DHL Express Litvanya Genel Müdürlüğü’ne getirilen Claus Lassen, İskandinav ülkeleri için Ticari Ürün Müdürü ve Pazarlama İletişim Başkanı olarak çalıştı. İsveç’teki bu görevinin ardından Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa (CISSEE) Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kariyerine, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya dışındaki Güneydoğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve eş zamanlı Hırvatistan Ülke Müdürü olarak devam eden Claus Lassen, 2010’da Danimarka CEO’luğuna yükseldi. Daha sonra Şubat 2017’den Mayıs 2021’e dek DHL Express Türkiye CEO’luğunu yürüten Lassen, yeni görevinde tüm dünyadaki DHL çalışanlarının alması gereken Sertifikalı Uluslararası Uzmanlar Eğitim ve Dönüşüm programından sorumlu olacak.