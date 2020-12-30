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DHL Express geleceğin lojistikçileriyle buluştu

Dünyanın lider uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketi DHL Express ve İstanbul Üniversitesi Lojistik kulübü ortak bir projeye imza attı. Tüm lojistik öğrencilerinin katılımına açık olan ve iki gün süren webinar serisi boyunca DHL Express üst yönetimi gençleri lojistik sektörünün geleceğine dair aydınlatırken onlardan gelen sorulara yanıt verdi.

Lojistik 30.12.2020, 13:35
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DHL Express geleceğin lojistikçileriyle buluştu

DHL Express ile İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü iş birliğiyle 21-23 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca arka arkaya yapılan oturumlarla bir webinar serisi düzenlendi. Lojistik sektörünün bilinmeyenlerinin tartışıldığı buluşmalarda DHL Express üst yönetim kadrosu sektöre girmeye hazırlanan öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Etkinliğin gücünü artırmak için gerçekleştirilirken online tabanlı yarışmalar ile de öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı. 

Açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Demirci’nin ve DHL Express CEO’su Claus Lassen’in yaptığı webinar serisinde sektör ile akademi işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Demirci “Sektörle İşbirliği eğitim kurumlarına ve öğrencilere güç kazandırmaya devam ediyor”.

Demirci yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1999 yılında kurulan Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi lojistik ve taşımacılık sektörü ile işbirliğine ve eğitimin önemli bir parçası olan sektör tecrübesinin öğrencilere aktarılması noktasında hep öncü olmuş ve olmaya devam edeceğini belirtirken, “son bir yıl içerisinde hızla gelişen ve değişimin en fazla yaşandığı lojistik sektörünün müşterilerine yönelik artan talebi hızlı ve etkin bir şekilde karşılaması sektörün ne kadar dinamik ve değişime açık olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda öğrencilerin ve yeni mezunların sektörün dinamik yapısına uyum sağlamak için gerekli donanımları elde etmeleri için eğitimlerinin yanı sıra sektörle her ortamda buluşup gelişmeleri takip etmeleri de çok daha önemli bir hale gelmiştir” dedi. 

Sektörün gelecekte beraber çalışacağı gençlerle entegrasyonu ve bilgi paylaşımının her geçen gün önemi artırdığına vurgu yapan Doç. Dr Ebru Demirci, “DHL Express ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliğin gelecekte sektörde çalışacak siz değerli öğrencilere katkı yaratmasını umuyorum. Öğrencilerimize sektörün dinamikleri yakından takip etmelerini ve kendilerini değişen ve gelişen iş dünyasına hazırlamalarını da öneriyorum” diyerek sözlerini bağladı.  

Lassen: “Lojistiğin vazgeçilmezi dijital dünya her zaman eğitiminizin bir parçası olsun”

Claus Lassen ise açılış konuşmasında kendi kariyer gelişimini öğrencilerle paylaşırken, DHL Express’in dünyadaki konumu, dijitalleşmenin lojistiğe pozitif etkisi gibi sektörün gelişimine ışık tutacak konulara değindi: “Dijitalleşmeyle birlikte pandeminin de etkisiyle DHL Express olarak dünya çapındaki e-ticaret ticaret hacminde tüm zamanların en yüksek seviyelerini bekliyoruz. 2020’de yaklaşık %35 e-ticaret hacmi büyümesi yaşamış olan dünya, önümüzdeki yoğun sezon bunu daha da hızlandıracak ve geçen yılın en yoğun sezonuna kıyasla yüzde 50'nin üzerinde daha yüksek sevkiyat miktarları ile sonuçlanacaktır. Tüketicilerin satın alma davranışlarının değiştiğini söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda, B2B alıcıları da önemli ölçüde değişti ve çevrimiçi dünyaya gittikçe daha fazla yer değiştirdi. e-ticaret açısından bakıldığında, Covid-19’un 2030’u 2020’ye getirdiğini bile söyleyebiliriz.”

Aynı zamanda öğrencilere DHL’in eğitime ve kariyer yolculuğuna bakışını da özetleyen Lassen; “Gördüğünüz gibi, dijital dünya lojistiğin vazgeçilmez bir parçası ve bunu eğitiminize ne kadar çok dahil ederseniz profesyonel geleceğiniz için o kadar kazanım sağlamış olursunuz. Biz DHL’de yenilikçi eğitimi önemsiyoruz. Kendinizi geliştirmeniz, bilgi ve deneyim kazanmanız için birçok fırsat sunuyoruz. İster global bir yönetici ister pazarlama asistanı olun ister forklift kullanın ya da uçağı uçurun, bizi biz yapan kişinin siz olduğunuzu asla unutmuyoruz. Bu nedenle, her bir kariyerin olabildiğince tatmin edici ve başarılı olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kariyerlerini çeşitli rollerde geçiriyor. Tıpkı benim kariyer hikayemde olduğu gibi stajyer olarak katılıyor ve farklı departman ve bölümlerde (ve genellikle farklı ülkelerde) yükselme şansınız oluyor. Umarım gelecekte sizlerle de çalışma fırsatı buluruz” dedi. 

200’den fazla lojistik öğrencisinin katıldığı webinarlar sonunda tüm katılımcılara DHL Express ve İstanbul Üniversitesi imzalı sertifika verildi. 

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