DHL Express, e-ticarette tarihi zirve bekliyor

Dünyanın lider ekspres hizmet sağlayıcısı DHL Express, 2020’nin yaklaşan yüksek sezonunda bugüne dek görülmemiş çevrimiçi alışveriş ve kargo gönderim hacimlerine ulaşılmasını bekliyor. Giderek yükselen küreselleşme ve dijitalleşme seviyesi, küresel çapta satış yapan tüccarların sayısını çoğaltırken aynı zamanda da müşterilerin dünyanın dört bir yanında satışa sunulan ürünler arasında dilediklerini seçebilmelerini sağlayan alışveriş aplikasyonları gibi çevrimiçi pazaryerlerinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Bunun sonucu olarak, ülkeler arası ticaret son yıllarda sürekli olarak büyümeye devam etti. Bu yıl pandemiyle birlikte gelen hâkim belirsizlik hali de eklenince, tüketicilerin alışveriş etkinlikleri, eşi görülmemiş biçimde çevrimiçi dünyaya taşındı. Bu durum, özellikle, yaklaşan “Kara Cuma” ve “Siber Pazartesi” gibi son derece popüler alışveriş günleri ve elbette yılbaşı alışverişi sezonunun tamamı için geçerli olacak. Bu nedenlerle, DHL Express, e-ticaret yoluyla alışverişte dünya çapında yepyeni bir zirveye ulaşılmasını bekliyor. 2020 yılında tüm ağında %35 civarında bir e-ticaret hacmi artışı deneyimi yaşayan DHL Express, yaklaşmakta olan yüksek sezonun bu oranı daha da artıracağını ve gönderi sayılarında, geçen yılın yüksek sezonuna kıyasla yüzde 50’den fazla artış olacağını öngörüyor. Lassen; “Geçen yılın yüksek sezonuna göre %50’den fazla artış bekliyoruz” DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, söz konusu durumu şöyle açıklıyor: “Küreselleşme ve dijitalleşme gibi mega trendlerin küresel ticaret üzerinde muazzam bir etkisi var. Aynı zamanda Covid-19’un, çevrimiçi alışveriş ve buna bağlı kargo süreçlerini yeni normal haline getirerek 2030’u 2020’ye çektiğini söylemek bile mümkün. Üstelik bu sadece B2C perakendeciler için değil B2B e-ticaret için de geçerli. Yılın geride kalan kısmında önemli alışveriş tarihlerinde elde edilen rakamlar, çevrimiçi satışların en az yüzde 35 arttığını şimdiden ortaya koymuş durumda ve bu sonuç yüksek sezon için %50’nin üzerindeki beklentimizi doğruluyor. Bizler de bu yoğun talebe en iyi şekilde cevap vererek gönderilerin mümkün olan en hızlı şekilde teslim edilebilmesini garanti altına almak için çalışıyoruz. İnsanları birbirleriyle bağlantılandırmak ve hayatlarına değer katmak için üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek üzere gayret sarf eden çalışanlarımızın ve sahadaki kuryelerimizin, işlerini güçlü bir adanmışlıkla yapmalarından gurur duyuyoruz. Covid-19’un hem ekonomiyi hem de kişisel hayatları sekteye uğrattığı bu dönemde sergiledikleri performans olağanüstü.” “1 milyar euro yatırım, 10 bin personel istihdamı” Bir yandan gönderi hacminin böylesine artması ve bir yandan da Covid-19’un dünya çapında yayılması ile karşı karşıya olan lojistik hizmet sağlayıcılar açısından, son derece zorlayıcı koşullar söz konusu olduğunu dile getiren Lassen “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve ürünlerini mümkün olan en kısa taşıma süresi içerisinde dünyanın her yerine kargolamak için her yıl aşağı yukarı 1 milyar euro yatırım yapıyoruz. Covid-19 ikinci dalgasına hazırlıklı olmak adına dünya çapında 10 binin üzerinde yeni personel alımı gerçekleştirdik. Her yıl altyapıyı güçlendirmek adına hub’lara ve gateway’lere, uçaklara, araçlara ve son teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, operasyonlarımızın kapasitesini katlayarak büyütmeyi başardık ve böylelikle gönderi hacminde beklenen artışı yönetmeye hazır hale geldik. E-ticaret gönderileri ve aynı zamanda son derece önemli koruyucu ve tıbbi malzemeler alanlarındaki büyük talepleri yönetebilmek için ciddi miktarda ek kargo uçuşu gereksinimi de söz konusu; aynı zamanda yolcu uçaklarının çoğu da hâlâ uçuş yapamıyor. DHL Express olarak bu sorunun üstesinden gelebilmek için günlük uçuş sayısında kayda değer bir artışa gittik. Bu yıl yalnızca DHL Express’te dört yeni B777 F tipi geniş gövdeli uçağı faaliyete geçirdik ve iki tanesinin de önümüzdeki ay faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu altı yeni uçak, şirketimizin yılda 3 bin kıtalararası ek uçuş gerçekleştirmesini sağlayacak” dedi. Yatırımlar ve katlanarak büyüyen kapasite (seçilmiş örnekler): Yer Yatırım Rakamı Hayata Geçtiği Tarih Kapasite artış % Köln (Almanya) 123 Milyon EUR Kasım 2019 Üçe katlandı Malmö (İsveç) 20 Milyon EUR Ekim 2020 Üçe katlandı Malpensa (İtalya) 109 Milyon EUR Eylül 2020 12 kat daha fazla İstanbul 135 Milyon EUR 2021’in ilk çeyreği 25 kat daha fazla DHL Express’te Covid-19 önlemleri DHL Express, dünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgede 100 binin üzerinde çalışanı için, bir dizi koruyucu önlem aldı; yalnızca yüz maskeleri ve dezenfektan tedarik etmekle kalmayarak sosyal mesafe kontrol mekanizması ve uygun departmanlarda evden çalışma gibi unsurları hayata geçirdi. Şirket aynı zamanda alıcılar için de müşterinin gönderisini imza atmadan alabilmesini sağlayan güvenli teslimat prosedürleri geliştirdi. Tüm bunlar, DHL’in müşterileri açısından iş sürekliliğini teminat altına alıyor ve küresel ticaretin devam edebilmesini mümkün kılıyor.