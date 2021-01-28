DFDS, HSF Lojistik grubuyla soğuk zincirde büyüyecek

DENİZCİLİK ve lojistik sektörünün lider şirketlerinden DFDS, imzaladığı yeni anlaşma ile HSF Logistics Group'un %100'ünü satın aldığını duyurdu. Şirket, sıcaklık denetimli tedarik zincirleri işleten et üreticileri ve diğer gıda üreticileri için Avrupa'nın önde gelen soğuk zincir lojistiği sağlayıcılarından biri konumunda.

Grup, HSF Logistics ile Hollanda, Almanya ve İngiltere'de lider konumda bulunan dört markayı bünyesinde barındırıyor. Birlikte Grubun hasılatının yaklaşık olarak yarısını oluşturan N&K Spedition ve Skive Køletransport, Danimarka ve İskandinavya bölgesinde lider markalar olarak karşımıza çıkıyor. Eurofresh markası ise Almanya pazarına yoğunlaşıyor.

HSF Logistics Group'un DFDS bünyesine katılması, şirketin çözümlerinin soğuk zincir lojistiği dahil olmak üzere seçili sektörlere genişletilmesini içeren DFDS Win23 stratejisiyle uyumlu bir hamle olarak görülüyor. Alımın ardından, DFDS'in Lojistik Departmanının hasılatı 8 milyar Danimarka kronu olurken, bunun yaklaşık olarak yarısı soğuk zincir lojistiği tarafından sağlanacak.

DFDS CEO'su Torben Carlsen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "HSF Logistics Group'un DFDS bünyesine katılması heyecan verici bir gelişme. Bu sayede müşteri tabanımız, çok çeşitli gıda üreticilerini içerecek şekilde genişleyecek. Aynı zamanda yeni büyüme fırsatları yaratan bu alım, feribot seferi ağımızın yük hacmini artırıyor."

Soğuk Zincirde Lojistik Çözümler

HSF Logistics Group, özellikle et lojistiği alanındaki uzmanlığıyla gıda sektöründe soğuk zincir lojistik çözümleri sağlayan bir şirket larak biliniyor. Şirketin sağladığı hizmetler arasında, üreticilerden ürünlerin toplanması, paketleme, depolama, işleme hizmetleri ile kısmi ve tam yüklerin dağıtımı yer alıyor.

Avrupa'da 22 farklı yerden lojistik hizmeti sağlayan şirketin, Hollanda, Almanya ve Danimarka'da önemli dağıtım ve depolama merkezleri bulunuyor. Bunun yanında şirket, Çin ve Fas ofisleriyle faaliyet gösteriyor.

Stratejik uyum ve sinerji

HSF Logistics Group'un DFDS bünyesine dahil edilmesi, DFDS'in çözümlerini otomotiv, ormancılık ve metal ile soğuk zincir olmak üzere üç sektöre genişletmesini içeren Win23 stratejisine uygun bir hamle olarak değerlendiriliyor. DFDS’in, soğuk zincir sektöründeki büyüme stratejisi, özellikle İngiltere ve Belçika'daki mevcut soğuk zincir faaliyetleri üzerine kurulan bir strateji olarak hayata geçiriliyor.

HSF Logistics Group'un mevcut faaliyetlere dahil edilmesi, şirket faaliyetlerinin coğrafi kapsamını Çin ve Fas'ın yanı sıra Hollanda, İskandinavya, Almanya ve Avrupa'nın güneyine genişletiyor. Bunun yanında, DFDS'in su balık yetiştiriciliği/su ürünleri ve genel gıda lojistiği alanındaki uzmanlığına et lojistiğini ekliyor.

HSF Logistics Group'un entegrasyonunun, ticaret ve maliyet sinerjisi sağlamanın yanı sıra, DFDS'in feribot sefer ve liman taşımacılık altyapısına ek hacim sağlayarak da sinerji yaratması öngörülüyor. İşlem tamamlandığında, öngörülen sinerjiler daha ayrıntılı olarak ele alınacak.