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DFDS Akdeniz İş Birimi’nden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katarak çalışan Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti sağlıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katarak çalışan Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti sağlıyor.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:27
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DFDS Akdeniz İş Birimi’nden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak sağlık çalışanlarına verdikleri konaklama desteği hakkında şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak ülkemizin tüm sağlık çalışanlarının koronavirüs (Covid-19) salgınıyla büyük bir özveriyle mücadele etmeyi sürdürdüğü bu hassas süreçte Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının yanındayız. Şirket olarak ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına hastaneye yakın mesafede bulunan bir otelle anlaşmamız kapsamında iki ay konaklama desteği veriyoruz. Şirket olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu zorlu sürecin üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyoruz.”
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