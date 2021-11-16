DFDS Akdeniz İş birimi, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na damga vurdu

Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan 'Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde lojistik sektörünün dev firmalarını ağırladı. Bu yıl 14. kez düzenlenen fuarın açılışını; EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Ticaret Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş, TİM Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy yaptı.

Dünyanın önde gelen lojistik firmalarına iş ortakları ile fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı sunan fuar, Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturuyor. Lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini sektörün beğenisine sunan logitrans'a bu yıl 18 ülkeden 122 firma katıldı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann

DFDS Akdeniz İş birimi, Atlas 12. Lojistik Ödülleri töreninde Jüri Özel ödülüne layık görüldü. Ödül, DFDS Akdeniz İş birimi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga'ya teslim edildi.

Fuar'ın ana sponsorları arasında yer alan DFDS Akdeniz İş Birimi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini standında ağırladı. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, Ekovitrin Haber Merkezi'ne özel açıklamalarda bulundu.