DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi’nde üst düzey atamalar gerçekleşti:

İstanbul / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Ayberk Eskin,

Türkiye / Fransa ve İspanya Rota Direktörlüğü görevine Önder Ulaş Başboğa,

Türkiye Limanları Terminal ve Acente Direktörlüğü görevine ise Levent Sinel getirildi.

Mersin / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Arif Akkoz,

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, atamalarla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Taşımacılık ağımızdaki tüm rotalarımızın, özel “Rota Direktörleri” atayacak büyüklüğe ulaşması mutluluk verici. DFDS ağımızın tamamında çalışma biçimimizi yansıtan bu daha özel odaklı yaklaşımın müşterilerimize fayda sağlayacağına inancım tam."