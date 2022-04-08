DFDS Akdeniz İş Birimi'nde üst düzey atamalar
DFDS Akdeniz İş Birimi, Akdeniz RO/RO ağında ticari ve operasyonel odağını güçlendirmek amacıyla 1 Nisan 2022 itibariyle geçerli olmak üzere üst düzey atamalar gerçekleştirdi.
DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi’nde üst düzey atamalar gerçekleşti:
İstanbul / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Ayberk Eskin,
Türkiye / Fransa ve İspanya Rota Direktörlüğü görevine Önder Ulaş Başboğa,
Türkiye Limanları Terminal ve Acente Direktörlüğü görevine ise Levent Sinel getirildi.
Mersin / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Arif Akkoz,
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, atamalarla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Taşımacılık ağımızdaki tüm rotalarımızın, özel “Rota Direktörleri” atayacak büyüklüğe ulaşması mutluluk verici. DFDS ağımızın tamamında çalışma biçimimizi yansıtan bu daha özel odaklı yaklaşımın müşterilerimize fayda sağlayacağına inancım tam."
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann