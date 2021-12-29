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DFDS Akdeniz İş Birimi, lojistik operasyonlarını güçlendiriyor

11 Aralık 2021 tarihi itibariyle 155. yıl dönümünü kutlayan DFDS, Akdeniz İş Birimi aracılı-ğıyla Türkiye'deki Ro-Ro operasyonlarını gemi ve liman yatırımlarıyla büyütmeye devam ediyor.

Lojistik 29.12.2021, 21:17 29.12.2021, 21:25
DFDS Akdeniz İş Birimi, lojistik operasyonlarını güçlendiriyor

DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS Türk ihracat mallarını taşıyan lojistik şirketlerinin kilit ortağı oldu. DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı kara sevkiyatlarının yarısına yakınını gerçekleştirmek için Türkiye'de kurulu altyapıdan yararlanıyor. Son rakamlara göre DFDS Akdeniz İş Birimi 2020 ve 2019 rakamlarının üzerinde taşımaya devam ediyor.

Türkiye’de güçlü gemi ve liman yatırımları

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye'den Avrupa'ya bugüne kadarki en yüksek sevkiyat kapasitesine sahip. 2018'de 12 olan gemi filosunu 2021'de 19'a çıkaran DFDS Akdeniz İş Birimi, hizmet kapsamını daha da genişleterek, 2022'de filosunu 21 gemiye çıkarmayı hedefliyor. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin filosundaki tüm gemiler Türk Bayrağı altında seferlerini sürdürüyor. Şirket, liman kenti Mersin'de de yerel ihracatçılara ve müşterilere hizmetlerini artırmaya devam ediyor.

Yeni hizmetler ve rotalar

DFDS Akdeniz İş Birimi, 7 Ekim 2021'de Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan yerli ihracatçıların hizmetine üçüncü bir gemiyi eklemeyi başardı. DFDS, denizcilik acenteliği ile bölgedeki çalışmalarını bir üst seviyeye taşımayı sürdürüyor. DFDS, Mersin'deki operasyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için servis ve roll-treyler yatırımları yapıyor.

Öte yandan, DFDS Akdeniz İş Birimi ve Ekol Lojistik Tarragona Limanı’na yeni bir RO-RO hizmetine başlayarak Tarragona Limanı’nda taşımacılığın en aktif firması haline geldi. DFDS, Tarragona Limanı'nın intermodal çözümlerini geliştirmeye açık ve kararlı bir taahhütte bulunarak Batı Akdeniz bölgesinde lojistik bir nokta olarak Tarragona'yı seçti.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann 155. yılını kutlayan ve sürdürülebilirlik hedeflerini büyüten DFDS ile şunları söyledi: “DFDS olarak lojistik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.”

Ödüllerle dolu bir yıl

DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDER iş birliğiyle iş kadınlarına yönelik olarak hayata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ekonomiye ve toplumsal hayata değer katmayı hedeflerken, projeyle ayrıca iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri ‘nde yılın iletişim / PR kampanyası kategorisinde bronz ödül kazandı. Uluslararası bir boyut kazanan “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için destek veriyor.

Tüm bunlara ilave olarak APPORTT AWARDS 2021, DFDS ve Ekol Lojistik’i sadece Tarragona Limanı arasında yeni bir RO-RO hizmeti başlatmak adına değil, Tarragona Portuna ulaşımında en aktif şirket olarak ödüllendirdi. DFDS, Batı Akdeniz bölgesinde lojistik bir nokta olarak Tarragona'yı seçmiş ve Tarragona Limanı'nın intermodalitesini geliştirmek için açık ve kararlı bir taahhütte bulunmuştu.

#DFDS
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