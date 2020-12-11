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DFDS Akdeniz İş Birimi düzenlediği çevrimiçi panelle Brexit kapsamında İngiltere – Türkiye ilişkilerini ve bu yöndeki çalışmalarını masaya yatırdı

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrası sürecin Türkiye’ye etkileri ile bu dönemde Türkiye - İngiltere ilişkilerinin masaya yatırıldığı çevrimiçi bir panel düzenledi. Brexit’in yaklaşması sebebiyle Kasım başında DFDS’in faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda tüm müşterilerine yönelik bir pazarlama kampanyası da başlatan DFDS, gerek kampanya ve gerekse düzenlenen panel aracılığıyla müşterilerine Brexit yolculuğunda rehber bir partner olabilmeyi hedefliyor.

Lojistik 11.12.2020, 15:34
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DFDS Akdeniz İş Birimi düzenlediği çevrimiçi panelle Brexit kapsamında İngiltere – Türkiye ilişkilerini ve bu yöndeki çalışmalarını masaya yatırdı

DFDS Akdeniz İş Birimi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı sonrası sürecin Türkiye’ye etkileri ile bu dönemde Türkiye- İngiltere ilişkilerinin aktarıldığı bir panel düzenledi. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 11.00-12.00 arasında çevrimiçi olarak Zoom platformunda gerçekleşen panelde Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerinin konuşuldu.

Akademisyen ve gazeteci-yazar Soli Özel, SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, Ünsped Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz‘ın katıldığı panelde DFDS’nin Brexit kapsamında yaptığı çalışmaları da DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim aktardı.

Türkiye için Birleşik Krallık ‘ın Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı olarak ticaretimiz çok önemli olduğuna dikkat çekildi. Türkiye içi bir anlaşma olmasa bile yıllık 14, 4 milyar dolar tarımsal ürün ithalatçısı olan İngiltere ile Brexit paralelinde tarım alanında fırsatlar doğabileceği konuşuldu.

Bu süreçte lojistikte teknoloji ve inovasyon alanında alt yapısı güçlü şirketlerin hizmetleriyle avantaj sağlayacağı aktarıldı. Lojistik merkezleri doğru konumlandırıldığında Türkiye’nin lojistik merkezi olarak avantaj sağlayabileceği ve gıda sektöründe fırsatlar yakalayabileceği değerlendirildi.

DFDS Akdeniz İş Birimi Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü Jan Berslen Devrim DFDS ‘in hizmetleri ile ilgili olarak “İngiltere Avrupa Birliği arasındaki geçişlerde bizim hizmetlerimiz herkes için açıktır. Şoförlerimiz için bir mobil uygulamamız da mevcut. Bu uygulamayı kullanan şoförlerimiz çok büyük avantaj sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Brexit yolculuğunda rehberlik

Brexit’in yaklaşması sebebiyle Kasım başında DFDS’in faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda tüm müşterilerine yönelik bir pazarlama kampanyası da başlatan DFDS, müşterilerine Brexit yolculuğunda rehberlik eden bir partner olabilmeyi hedefliyor. DFDS bu doğrultuda globalde gerçekleştirdikleri Brexit webinarlarını her lokasyona ve ihtiyaca yönelik özelleştirerek ilk webinarı Kasım ortasında kanal müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirdi ve her lokasyondan toplamda yaklaşık 500’e yakın katılımcı aldı.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre bilgilendirme

DFDS Akdeniz İş Birimi’ne dair ilk webinar 9 Aralık’ta gerçekleşti. Kasım ayından itibaren her iki haftada bir tüm DFDS müşterilerine iletilmek üzere e bültenler iletmeye başlayan DFDS, bülten içeriklerini de yine DFDS Akdeniz İş Birimi’nin ihtiyaçlarına göre ve müşterilerinin global haberleri de göreceği şekilde derliyor ve paylaşıyor. DFDS, süreç boyunca müşterilerini e- bültenler aracılığıyla bilgilendirmeye devam edecek.

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

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