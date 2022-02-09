DFDS Akdeniz İş Birimi-Ağır Nakliyeciler Derneği anlaşması ile ağır vasıtalar deniz ulaşımından faydalanacak

DFDS Akdeniz İş Birimi, 20 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) ile sağladığı anlaşma doğrultusunda İstanbul, Asya ve Avrupa'da bulunan tüm müşterilerine Pendik/Kumcular-Ambarlı/Kumport seferlerini başlattı. Pendik/Anadolu Yakası ve Ambarlı-Kumport/Avrupa Yakası arasındaki bu düzenli seferlerden iç ulaşım araçları yararlanacak.

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa anlaşma ile ilgili şöyle konuştu: “DFDS ile Ağır Nakliyeciler Derneği arasında yapılan bu anlaşma, İstanbul'da özellikle Anadolu-Avrupa istikametinde özel araçlarla gabari dışı taşımaları İstanbul trafiğine girmeden Pendik-Ambarlı arasında düzenli feribot seferlerimizi kullanarak daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece feribot seferlerimizin doluluk oranı artacak, ağır taşımacılık yapan firmalara avantajlı fiyatlar ve operasyon kolaylığı sağlanacaktır. Ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul'da ağır vasıtaların karayolu yerine deniz ulaşım imkanlarını kullanmasını sağlayacağız. Bunun vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ağır Nakliyeciler Derneği Başkanı Yasin Bayraktar'a ve bu kapsamda iş birliği yaptığımız yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Ağır Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bayraktar gerçekleştirilen anlaşma hakkında şunları söyledi: “AND olarak DFDS ile yaptığımız bu anlaşma ile üyelerimizin işini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İstanbul'da karayolu güzergahına alternatif olan denizyolu ulaşım imkanlarının artması ve ulaşım sektörü için yeni güzergahlar oluşturmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada bu iş birliğinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.