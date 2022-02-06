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Depoları Kentsel Dönüşüm Doldurdu

Son yıllarda yeniden hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri depolama hizmetlerine olan ilgiyi de artırdı. Bu alandaki hizmetlerin dijitalleşmesi ve erişim kolaylıkları, dönüşümün önemli adreslerinin başında gelen İstanbul’da talep patlaması yaratıyor. Evini dönüşüme verenler için en büyük sorunların geçici barınma ve eşyaların muhafaza edilmesi olduğunu belirten PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, son yıllarda İstanbul’dan aldıkları taleplerin yüzde 25’den fazlasının kentsel dönüşüm ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Lojistik 06.02.2022, 19:09
Depoları Kentsel Dönüşüm Doldurdu

Profesyonel depolama hizmetlerinin kentsel dönüşüm sürecindeki konut sahiplerine büyük kolaylık sağladığını belirten Artemiz, “Bir binanın yenilenmesi en iyi ihtimalle 12 ila 15 ay sürüyor. Çoğu insan, geçici süre yaşayacakları evin maliyetlerini minimumda tutma çabasında. Yüksek kiralar da dikkate alındığında insanlar küçük evlere yöneliyorlar. Dolayısıyla tüm eşyasını, geçici olarak kullanacağı ikametine taşıma imkânı yok. Sıkça karşılaştığımız bir diğer durum ise kişilerin, kentsel dönüşüm sürecini ailelerinin yanında ya da yazlık ev gibi yine kendilerine ait ikinci bir ikamet adresinde geçirmesi oluyor. Bu durumda yine eşyalarının tümünü güvenle saklayabileceği bir alana ihtiyaç doğuyor. Her iki durumda da insanlar eşya depolama hizmetlerine yöneliyor” dedi.

En çok talep Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’den

1.5 milyon riskli konutun 300 bininin acil dönüşmesi gereken İstanbul’da, 2023 yılına kadar 102 binden fazla bağımsız birimin tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Artemiz, “PratikDepo olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da hizmet veriyoruz. En yoğun talebi en fazla kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğü İstanbul'dan alıyoruz. Şu an 39 ilçede 140 bin konutun dönüşüm çalışmalarına devam ediliyor. Depolama hizmetini en çok talep eden ilçelerin başında ise Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir geliyor” diye aktardı. Bu yıl İzmir’de de yoğun bir kentsel dönüşüm sürecinin yaşanacağından bahseden Artemiz, “İzmir’de kentsel dönüşüm serüveni yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Ekim 2020’de İzmir ve çevresini etkileyen yıkıcı deprem kentsel dönüşüm sürecinin gerekliliğini bir kez daha gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında kentte büyük bir dönüş sürecinin yaşanacağını duyurdu. Dolayısıyla İzmir’de de kentsel dönüşüm sebepli eşya depolama taleplerinin artacağını öngörüyoruz” diye aktardı.

Kentsel dönüşümle daralan konutlara +1 oda

Kentsel dönüşüm sonrasında yenilenen binalardaki dairelerin genellikle daha küçük metrekarelere sahip olduğuna ve bunun eşya depolama hizmetine olan ihtiyacı devam ettirdiğine dikkat çeken Okan Artemiz sözlerini şöyle sürdürdü; “Evinizi kentsel dönüşüm amacıyla bir müteahhitlik firmasına verdiğinizde genellikle daha düşük metrekareye ya da daha az odaya sahip yeni bir eviniz oluyor. Dolayısıyla yeni evinize mevcut eşyalarınızın tamamını sığdıramıyorsunuz. Eşya depolama ihtiyacı bu noktada sürekli olarak kullanabilecek bir depolama ihtiyacına evriliyor.” PratikDepo olarak bu ihtiyaca karşılık “+1 Oda” hizmetini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Artemiz, “+1 Oda hizmetimiz genellikle; yazlık – kışlık kıyafetler, hobi malzemeleri, aile yadigarı ya da mevsimsel eşyalar için tercih ediliyor. Bu hizmetimizin en büyük avantajı ise deponuz 3 ayda 1 kez adresinize ücretsiz olarak getiriliyor. İçinden dilediğiniz eşyayı alıp, yerine dilediğiniz eşyayı yerleştirebiliyorsunuz. +1 oda hizmeti ile kentsel dönüşümle daralan yaşam alanını genişletme ve evlere +1 oda ekleme imkanı sunuyoruz” diye kaydetti.

99 TL’den başlayan fiyatlarla

Sigortalı eşya depolama hizmeti sunan Türkiye’deki ilk firma olduklarının altını çizen Okan Artemiz, “Farklı ihtiyaçlara hitap eden küçük, orta ve büyük boy ahşap konteynırlarımız yer alıyor. Rutubetsiz, haşerelere karşı ilaçlanmış, küf barındırmayan, ısıya ve soğuğa dayanıklı, aynı zamanda üst düzey güvenlikle korunan depolarımız aylık İzmir ve Ankara için 99 TL, İstanbul için de 145 TL’den başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Depolama hizmeti almak isteyenler PratikDepo web sitesi üzerinden veya telefon ile bizlere ulaşabilir. Depolama ihtiyacı sona erdiğinde ise PratikDepo olarak eşyaları talep edilen adrese teslim ediyoruz” dedi.

Hedef Ege ve Akdeniz’e yayılmak

Ortakları arasında Ali Sabancı ve Özcan Tahincioğlu gibi iş insanlarının yer aldığı ve 2007 yılında kurulan PratikDepo, 29 bin metreküplük depolama alanında yaklaşık 13 bin kişiye eşya depolama hizmeti veriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren firma, önümüzdeki dönemde profesyonel eşya depolama hizmetinde Ege ve Akdeniz’e yayılmayı hedefliyor. Öncelikli lokasyonlarını Muğla, Antalya, Bodrum, Marmaris ve Ayvalık olarak belirleyen firma, 2022 sonuna kadar müşteri sayısında yüzde 20’lik bir artış yakalamayı hedefliyor. 

#PratikDepo
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