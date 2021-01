Denko Lojistik, Avrupa Operasyonları İçin 15 Adet Tırsan Maxıma Plus’ı Filosuna Ekledi

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş

ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Denko Lojistik’in

Denizli’de bulunan garajında gerçekleştirilen teslimat törenine; Denko Lojistik

Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Genel Müdürü Oğuz Erdoğan ve Tırsan

Treyler Satış Temsilcisi Can Acar katılım gösterdi.



Tırsan, Avrupa Operasyonlarımızda Tüm İhtiyaçlarımızı Karşılıyor

Yapılan teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Denko Lojistik Yönetim Kurulu

Başkanı Uğur Erdoğan, “Türkiye ve Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya başta

olmak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerine yaptığımız taşımacılık operasyonlarımız

için tüm gerekli ihtiyaçlarımızı, Tırsan ile karşılamaktayız. Tırsan araçları,

dayanıklılık ve uzun ömürlülüklerinin yanı sıra en geniş opsiyon özelikleriyle,

sağladığı operasyonel verimlilik ve maliyet avantajlarıyla da tek tercihimiz”

açıklamasında bulundu.



Ağırlıklı olarak, Türkiye ve Avrupa’da parsiyel ve yük taşımacılığı yapıklarının altını

çizen Erdoğan,” Firma olarak, filomuzdaki her bir aracımızın bakımına oldukça

büyük önem veriyoruz. Tırsan, bu bağlamda bizim için vazgeçilmez tek iş

ortağımızdır. Tırsan’ın yurt içi ve yurt dışında bulunan servislerinde, ihtiyaç

duyduğumuz her türlü hizmeti eksiksiz olarak karşılayabiliyoruz. Gerek uzman

kadrosu, gerekse hızlı ve kaliteli hizmetleri firmamız için büyük avantaj. İleriki

yıllarda yapacağımız araç yatırımlarımızda, Denko Lojistik’in tercihi yine Tırsan

olacaktır.” dedi.



Törende teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treylerler

hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Can Acar, “44 yıldır sektörün

lideri olarak, sektörün ihtiyaçlarına yön veriyor, çözümler geliştiriyor ve araçlarımızı

üretiyoruz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima

Plus ürünleri, geniş opsiyon seçenekleri ile müşterilerimizin tüm taşımacılık

ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermektedir. Ayrıca Tırsan, Türkiye’nin en geniş

servis ağına sahiptir. Bunun yanı sıra Avrupa ve Rusya’da da 590 yetkili servisi ile

tamir, bakım ve yedek parça satış hizmeti vererek, hem yurt içi hem de yurt

dışındaki iş ortaklarının her zaman yanındadır” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en

güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli

toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme

kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri

Code XL sertifikasına sahiptir.



Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi

sayesinde; 2.750, 2.850 ve 2.950 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme

imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile

operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne

dayanıklı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının

çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde

ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.