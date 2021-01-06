banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon

Denko Lojistik, Avrupa Operasyonları İçin 15 Adet Tırsan Maxıma Plus’ı Filosuna Ekledi

Salgına karşı gerekli tüm önlemleri alan Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, fiziki teslimat törenlerine son sürat devam ediyor. Öncelikli olarak Avrupa’ya hizmet veren Denizli’nin öncü kuruluşlarından Denko Lojistik, treyler yatırımında yine Tırsan dedi. Firma son yapmış olduğu yatırımıyla filosuna 15 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ekledi.

Lojistik 06.01.2021, 09:40
6
Denko Lojistik, Avrupa Operasyonları İçin 15 Adet Tırsan Maxıma Plus’ı Filosuna Ekledi

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş
ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Denko Lojistik’in
Denizli’de bulunan garajında gerçekleştirilen teslimat törenine; Denko Lojistik
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Genel Müdürü Oğuz Erdoğan ve Tırsan
Treyler Satış Temsilcisi Can Acar katılım gösterdi.


Tırsan, Avrupa Operasyonlarımızda Tüm İhtiyaçlarımızı Karşılıyor
Yapılan teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Denko Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan, “Türkiye ve Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya başta
olmak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerine yaptığımız taşımacılık operasyonlarımız
için tüm gerekli ihtiyaçlarımızı, Tırsan ile karşılamaktayız. Tırsan araçları,
dayanıklılık ve uzun ömürlülüklerinin yanı sıra en geniş opsiyon özelikleriyle,
sağladığı operasyonel verimlilik ve maliyet avantajlarıyla da tek tercihimiz”
açıklamasında bulundu.


Ağırlıklı olarak, Türkiye ve Avrupa’da parsiyel ve yük taşımacılığı yapıklarının altını
çizen Erdoğan,” Firma olarak, filomuzdaki her bir aracımızın bakımına oldukça
büyük önem veriyoruz. Tırsan, bu bağlamda bizim için vazgeçilmez tek iş
ortağımızdır. Tırsan’ın yurt içi ve yurt dışında bulunan servislerinde, ihtiyaç
duyduğumuz her türlü hizmeti eksiksiz olarak karşılayabiliyoruz. Gerek uzman
kadrosu, gerekse hızlı ve kaliteli hizmetleri firmamız için büyük avantaj. İleriki
yıllarda yapacağımız araç yatırımlarımızda, Denko Lojistik’in tercihi yine Tırsan
olacaktır.” dedi.


Törende teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treylerler
hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Can Acar, “44 yıldır sektörün
lideri olarak, sektörün ihtiyaçlarına yön veriyor, çözümler geliştiriyor ve araçlarımızı
üretiyoruz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima
Plus ürünleri, geniş opsiyon seçenekleri ile müşterilerimizin tüm taşımacılık
ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermektedir. Ayrıca Tırsan, Türkiye’nin en geniş
servis ağına sahiptir. Bunun yanı sıra Avrupa ve Rusya’da da 590 yetkili servisi ile
tamir, bakım ve yedek parça satış hizmeti vererek, hem yurt içi hem de yurt
dışındaki iş ortaklarının her zaman yanındadır” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en
güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli
toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme
kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri
Code XL sertifikasına sahiptir.


Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi
sayesinde; 2.750, 2.850 ve 2.950 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme
imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile
operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne
dayanıklı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının
çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde
ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Yorumlar (0)
banner429
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12