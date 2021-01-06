Denko Lojistik, Avrupa Operasyonları İçin 15 Adet Tırsan Maxıma Plus’ı Filosuna Ekledi
Salgına karşı gerekli tüm önlemleri alan Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, fiziki teslimat törenlerine son sürat devam ediyor. Öncelikli olarak Avrupa’ya hizmet veren Denizli’nin öncü kuruluşlarından Denko Lojistik, treyler yatırımında yine Tırsan dedi. Firma son yapmış olduğu yatırımıyla filosuna 15 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ekledi.
Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş
ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Denko Lojistik’in
Denizli’de bulunan garajında gerçekleştirilen teslimat törenine; Denko Lojistik
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Genel Müdürü Oğuz Erdoğan ve Tırsan
Treyler Satış Temsilcisi Can Acar katılım gösterdi.
Tırsan, Avrupa Operasyonlarımızda Tüm İhtiyaçlarımızı Karşılıyor
Yapılan teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Denko Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan, “Türkiye ve Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya başta
olmak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerine yaptığımız taşımacılık operasyonlarımız
için tüm gerekli ihtiyaçlarımızı, Tırsan ile karşılamaktayız. Tırsan araçları,
dayanıklılık ve uzun ömürlülüklerinin yanı sıra en geniş opsiyon özelikleriyle,
sağladığı operasyonel verimlilik ve maliyet avantajlarıyla da tek tercihimiz”
açıklamasında bulundu.
Ağırlıklı olarak, Türkiye ve Avrupa’da parsiyel ve yük taşımacılığı yapıklarının altını
çizen Erdoğan,” Firma olarak, filomuzdaki her bir aracımızın bakımına oldukça
büyük önem veriyoruz. Tırsan, bu bağlamda bizim için vazgeçilmez tek iş
ortağımızdır. Tırsan’ın yurt içi ve yurt dışında bulunan servislerinde, ihtiyaç
duyduğumuz her türlü hizmeti eksiksiz olarak karşılayabiliyoruz. Gerek uzman
kadrosu, gerekse hızlı ve kaliteli hizmetleri firmamız için büyük avantaj. İleriki
yıllarda yapacağımız araç yatırımlarımızda, Denko Lojistik’in tercihi yine Tırsan
olacaktır.” dedi.
Törende teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treylerler
hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Can Acar, “44 yıldır sektörün
lideri olarak, sektörün ihtiyaçlarına yön veriyor, çözümler geliştiriyor ve araçlarımızı
üretiyoruz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima
Plus ürünleri, geniş opsiyon seçenekleri ile müşterilerimizin tüm taşımacılık
ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermektedir. Ayrıca Tırsan, Türkiye’nin en geniş
servis ağına sahiptir. Bunun yanı sıra Avrupa ve Rusya’da da 590 yetkili servisi ile
tamir, bakım ve yedek parça satış hizmeti vererek, hem yurt içi hem de yurt
dışındaki iş ortaklarının her zaman yanındadır” ifadelerini kullandı.
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en
güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli
toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme
kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri
Code XL sertifikasına sahiptir.
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi
sayesinde; 2.750, 2.850 ve 2.950 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme
imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile
operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne
dayanıklı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının
çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde
ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12