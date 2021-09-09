DENEKS ULUSLARARASI NAKLİYAT, TIRSAN ARAÇ SAYISINI 116’YA YÜKSELTTİ

Müşterilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek rekabet gücünü artırmak için geliştirdiği yenilikçi ve verimlilik odaklı ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Deneks Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Soner Üstünsoy ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi. 44 Yıldır Müşterilerimizin Yanındayız Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Değerli müşterimiz Deneks Uluslararası Nakliyat’a her zaman olduğu gibi yine Tırsan’ı tercih ettiği için teşekkür ederiz.

Bugün Deneks’e yapmış olduğumuz treyler teslimatı ile firmanın filosu 116 adet Tırsan aracına ulaştı. Bu teslimatın Denizli merkezli ve uluslararası taşıma sektörü için önemli bir firma ile olması bizim için çok kıymetli. Türkiye ve Avrupa arasında güçlü firmalarımızın varlığı bizleri rekabette çok daha öne çıkartacaktır. Uluslararası ihracat ve ithalat operasyonlarında, müşterilerin yüklerinin; doğru yerde, doğru zamanda, hasarsız ve en uygun maliyet ile teslimi çok büyük önem arz ediyor. Soner Bey’in bu konudaki hassasiyeti Deneks firmasını Türkiyenin değerli şirketlerinden biri yapmıştır. Bizim de, Tırsan ailesi olarak amacımız, yüksek teknoloji ile ürettiğimiz araçlarımız ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerimizin uluslararası arenadaki rekabet gücünü 44 yıldır olduğu gibi artırmaktır” açıklamalarında bulundu.

Tırsan, Liderliğini Bir Kez Daha Kanıtladı Teslimat töreninde Deneks Uluslararası Nakliyat’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Soner Üstünsoy, “Gün geçtikçe artan lojistik ihtiyaçlarına en uygun ve en etkili çözümlerimiz ile Denizli'de uluslararası taşıma sektörüne hizmet vermekteyiz. Firma olarak, Türkiye ve Avrupa arasında sunduğumuz taşıma ve lojistik hizmetlerinizde; tekstil, kablo, mermer, cam, makine, mobilya ve özellikle de parsiyel taşımacılık alanlarında müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bu süreçte taşımalarımız için hacimli araçları kullanmak operasyonel verimliliğimizi artırmakta. Dolayısıyla Tırsan’ının çatı kaldırma sistemi özelliğine sahip, Perdeli Mega Treylerleri, farklı yükleme ve boşaltma kolaylığı sağlamasıyla, firmamızın araç yatırımında ilk tercihi oldu” dedi. Filolarında 116 adet Tırsan aracı olduğunu ve Tırsan’ın operasyonel işlerinde sunduğu çözümlerden duyduğu memnuniyeti belirten Üstünsoy, “Treylerleri zorlayan yüklerimiz var ve Tırsan araçlarının bu tip zorlu yük ve koşullardaki dayanıklılığı bize güven veriyor. Tırsan araçlarını her zaman tercih etmemizin bir diğer önemli nedeni de yüksek ikinci el değeridir. Bu sayede, alırken de satarken de kazanıyoruz. Yeni aldığımız araçlarla filomuzun gücünü artırırken, filomuzda bulunan diğer Tırsan araçları da operasyonlarına sorunsuz devam etmektedir. Bu da treyler sektöründe Tırsan’ın liderliğini bir kez daha kanıtlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Tırsan Perdeli Mega Özellikleri Tırsan Perdeli Mega Özellikleri Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip yük bağlama noktaları ile kapakları çıkarmadan ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden yüklerin sabitlenmesini sağlanır. Aracın her iki yanında birbirinden bağımsız dörder adet kapak bulunması, aracın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında operasyonel kolaylık sağlamaktadır. Tırsan Perdeli Mega’nın 500 mm + 150 mm çatı kaldırma özelliği ise farklı ebattaki yüklerin kolay şekilde yüklenmesini sağlayarak ve farklı gabari sınırlamalarına sahip ülkelerde dolaşım halindeyken, sınırlamalar içinde kalarak maksimum yükleme sağlar. Ayrıca Tırsan Perdeli Mega’nın şasi ve panellerinin çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Tırsan Tenteli Perdeli Mega, opsiyonları arasında, güvenli yük güvenliğini artıran dikme babalar, dikme baba yuvaları ve 5 ton kapasiteli yük bağlama halkaları bulunmaktadır.