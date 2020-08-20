DEMİRKOL LOJİSTİK ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ

Hopa’da faaliyetlerine devam eden Demirkol Lojistik araç filosuna 10 adet yeni İveco daha kattı. Araçlardan ilk parti 2 adetini teslim alan Demirkol Lojistik’e diğer araçlarda peyderpey yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Demirkol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda UND YK. Üyesi de olan Alişan Ender Topaloğlu araç teslimatı sonrası yaptığı açıklamada sektörde kalıcı olduklarını, “her türlü zor şartlara rağmen Ülkemiz ekonomisine olan güvenimiz ve müşteri portföyümüzün genişliği şirketimiz araç filomuzu genişletme kararı“ aldıklarını ifade etti.

Topaloğlu “Ağırlıklı olarak Kafkas Ülkelerine ve Rusya’ya her hafta düzenli olarak Gürcistan ve Azerbaycan’a parsiyel taşıma yaptıklarını. Gürcistan’da kendilerine ait Gümrüklü Antreposu olan firma olduklarını, iş potansiyeline göre Avrupa’ya da açılma düşüncesinde bulunduklarını ” ifade ederek “Ülkemiz zor bir ekonomik süreçten geçmektedir. Buna rağmen Nakliye sektörü olarak ayakta kalma mücadelemize devam ediyoruz. Biz Güçlü bir ülkeyiz. Bugün yaşanan sıkıntıların yarında yaşanacağını düşünmediğimiz için yatırımlarımıza devam etme kararı aldık. Biz tüm mesai arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla ve şoför kardeşlerimizle bir aileyiz. Elele verdiğimiz zaman ve işimize azami özeni göstererek yaptığımız zaman başarı da beraberinde geliyor. Demirkol Lojistik olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.