DANİMARKALI LOJİSTİK DEVİ DSV, TÜRKİYE E-TİCARETİNİ AVRUPA’YA AÇIYOR!

Dünya e-ticaretinin sadece iki buçuk, üç kilogram bandına odaklandığını ve bu ağırlıkların üzerine çıkıldığı noktada mevcuttaki taşıma şeklinden dolayı fiyatların çok yukarı çıktığını fark eden DSV, ağır kargoda Türkiye ihracatının operasyon sürecini fazlasıyla kolaylaştırıyor. Doğrudan alıcı ve satıcıyı bir araya getiren yeni hizmet sayesinde, Türkiye’deki firmalar ürünlerini e-ticaret belgesiyle herhangi bir gümrük komisyonu ödemeden sıfır maliyetle Avrupa’ya gönderebiliyor.

Kütahya’daki bir koltuğu , Almanya’daki tüketicinin kapısına kadar gönderiyoruz!

DSV Genel Müdürü Ozan Önder; ‘’DSV olarak, Avrupa’da yüz bine yakın kamyonetimizle beraber B2B ve B2C taşımacılık yapıyoruz. Yeni hizmetimizle, Türkiye e- ticaretini için çok önemli bir adım attık. Avrupa içindeki dağıtım organizasyonumuzla, Türk ihracatçıları e- ticaret kanalında üç kilogram üzerinde, üç yüz kilograma kadar sattıkları ürünleri çok daha uygun maliyetlerle sanki Avrupa’daymış gibi satmalarına olanak sunuyoruz. Türkiye’nin çıkardığı yetki belgesi olan yeni ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi)’yi aldık. Yetki belgemizle beraber, üç yüz kilogram ve 15 bin Euro’ya kadar olan tüm gümrük süreçlerini ortadan kaldırdık. İhracatçımız artık sadece faturayı bize yolladığı takdirde, onlar adına elektronik ortamda başka hiçbir evraka ihtiyaç duymadan bir dakikadan kısa bir sürede gümrük beyannamelerini hazırlıyoruz. Bu hizmet ile, e-ticaret firmalarına operasyon anlamında çok kolaylaştırılmış çözümler sunuyoruz. E-ticaret belgesiyle herhangi bir gümrük komisyon ücreti ödemeden sıfır maliyetle malını çok kolay bir şekilde gönderebiliyor. Mevcutta olan pahalı fiyatlandırmayı çok daha ucuz maliyetlerle Avrupa’daymış gibi ürünlerini satmalarını sağlıyoruz. Şu anda e-ticaret sitesi üzerinden satın alınmış olan Kütahya’daki bir koltuğu Almanya’daki tüketicinin kapısına kadar gönderebiliyoruz. Mobilya ve otomotiv yan sanayi başta olmak üzere, birçok sektörü Avrupa’ya açıyoruz.’’ dedi.