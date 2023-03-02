Danimarka ve İsveç’te köprü geçiş ödemeleri artık DKV Box Europe ile yapılıyor

Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility’nin müşterileri artık Danimarka’daki Storebælt ve İsveç’teki Øresund köprülerinin geçiş ücretlerini DKV Box Europe kutusu ile ödeyebiliyor. Bu hizmetle birlikte DKV Box Europe kutusu şimdi 13 Avrupa ülkesinde paralı geçişler için 16 ödeme hizmeti sunuyor. Araca kolayca kurularak çalıştırılabilen kutunun konfigürasyonu ve güncellenmesi mobil ağ üzerinden yapılıyor.

‘Önemli bir adım attık’

Sunulan hizmeti değerlendiren DKV Mobility Geçiş Ücreti ve Geri Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, “Bu yeni hizmetle, Avrupa’nın en önemli transit rotalarında tek cihazla çözüm sunmak ve müşterilerimiz için geçiş ücretlerinin ödenmesini olabildiğince sorunsuz ve otomatik hale getirmek yönünde önemli bir adım daha atmış olduk,” dedi.

Tek kutu ile geçiş kolaylığı 13 ülkede geçerli

DKV Box Europe kutusu hâlen Macaristan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz ve İsviçre’de geçiş ücreti ödeme hizmetleri sunuyor. Araca kurulan bu kutu ile aynı zamanda Almanya’daki Warnow ve Herren, Belçika’daki Liefkenshoek tünelleri ile Danimarka’daki Storebælt ve İsveç’teki Øresund köprülerinde de geçiş ücretleri ödenebiliyor.