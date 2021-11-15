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Daimler Truck’ın hidrojen bazlı yakıt hücreli kamyonu yol kullanım izni aldı

Ürettiği araçlarının elektrifikasyonu için sürekli olarak teknoloji stratejisini takip eden Daimler Truck, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Alman makamları, hidrojen bazlı yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un geliştirilmiş olan prototipinin Ekim ayı itibarıyla kamuya açık yollarda kullanımına izin verdi.

Lojistik 15.11.2021, 15:36
Daimler Truck’ın hidrojen bazlı yakıt hücreli kamyonu yol kullanım izni aldı

  • Mercedes-Benz GenH2 Kamyon aldığı yol testi izniyle önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
  • Bu izin ile birlikte GenH2 Kamyon’un testleri Rastatt yakınlarındaki B462 yoluna, yani kamuya açık yollara taşınıyor.
  • Daimler Truck ayrıca Avrupa’da, Japonya’da ve Kuzey Amerika’da en geç 2039 yılından itibaren sunacağı tüm yeni araçların sürüş sırasında (“Depodan tekerleğe”) karbon nötr olan araçlardan oluşmasını hedefliyor.

Daimler Truck, 2020 yılında tanıtılan Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un testlerine Nisan ayında şirketin test pistlerinde başlamıştı. Seri üretim versiyonunda yakıt ikmali yapmadan 1.000 kilometre ve üzerinde bir menzile ulaşması hedeflenen kamyon, bu testlerde şimdiye kadar binlerce kilometreyi başarıyla kat etti. Şimdi ise testler, Rastatt yakınlarındaki B462 yoluna, yani kamuya açık yollara taşınıyor. Burada, eWayBW projesi kapsamında yük kamyonlarına elektrik verilerek havai hat kamyonlar çalışma sırasında test edilecek. Projede ayrıca tamamen batarya elektriğiyle çalışan Mercedes-Benz eActros ile diğer üreticilerin havai hat kamyonları ve yakıt hücreli kamyonları arasında karşılaştırmalı testler de gerçekleştirilecek. Daimler Truck’ın havai hat kamyon üretmeye yönelik herhangi bir planı bulunmuyor.

İlk teslimatların 2027’de olması planlanıyor

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un yol kullanım izni almasıyla birlikte Daimler Truck, seri üretime giden yolda önemli bir kilometre taşını geride bırakırken ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un da 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi bekleniyor. Daimler Truck ayrıca Avrupa’da, Japonya’da ve Kuzey Amerika’da, en geç 2039 yılından itibaren sunacağı tüm yeni araçların sürüş sırasında (“Depodan tekerleğe”) karbon nötr olan araçlardan oluşmasını hedefliyor. Daimler Truck, bu hedefe ulaşmak için elektrikli araç teknolojileri olan enerjisini batarya veya hidrojen bazlı yakıt hücresinden alan tahrik sistemlerini kullanarak çift kollu bir strateji izliyor. Daimler Truck, teknolojileri bu şekilde birlikte kullanarak müşterilerine özel kullanım senaryoları için en iyi araç seçeneklerini sunuyor. Yük hafifledikçe ve mesafe kısaldıkça batarya elektrikli kamyonların kullanılma olasılığı artarken yük ağırlaştığında ve mesafe uzadığında hidrojen bazlı yakıt hücreli kamyonlar daha fazla tercih edilecek.

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