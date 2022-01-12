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Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, Avrupa çapında yüksek performanslı şarj ağı için ortak girişim anlaşması imzaladı

• Dünyanın önde gelen üç ticari araç üreticisi Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, Avrupa çapında yüksek performanslı bir genel şarj ağı kurmak ve işletmek için bir anlaşma imzaladı. • Söz konusu anlaşma kapsamında, batarya elektrikli ağır hizmet uzun yol kamyonları/çekicileri ve otobüslerine özel olarak, yüksek performanslı genel şarj ağı kurmak ve işletmek için ortak girişim oluşturulacak. • Daimler Truck, TRATON GROUP ve Volvo Group’un eşit bir paya sahip olacağı ortak girişimin, düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Lojistik 12.01.2022, 12:38
Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, Avrupa çapında yüksek performanslı şarj ağı için ortak girişim anlaşması imzaladı

Dünyanın önde gelen üç ticari araç üreticisi Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, yüksek performanslı şarj ağı konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma doğrultusunda, batarya elektrikli ağır hizmet uzun yol kamyonları/Çekicileri ve otobüslerine özel olarak, Avrupa çapında yüksek performanslı genel şarj ağı kurmak ve işletmek için ortak bir girişim oluşturulacak. Düzenleyici onaylara tabi olan ortak girişim, Avrupa'da elektrikli araçların artan müşteri sayısı için gerekli şarj altyapısı inşasını başlatmayı ve hızlandırmayı, ayrıca 2050 yılına kadar Avrupa'da CO2-nötr taşımacılığa katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group’un eşit paya sahip olacağı ortak girişimin, tüm düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2022'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Kendi kurumsal kimliği altında faaliyet göstermesi ve merkezinin Amsterdam, Hollanda'da olması planlanan ortak girişim, ağır hizmet kamyon sektöründeki kurucu ortaklarının geniş deneyimi ve bilgisinden yararlanacak.

500 milyon Euro tutarında yatırım yapılacak

Üç şirketin iş birliği çerçevesinde, Avrupa ağır hizmet kamyonu endüstrisinde açık ara en büyük şarj altyapısı yatırımı olduğu kabul edilen 500 milyon Euro tutarında yatırım yapılacak. Ortak girişimin kurulmasının ardından, beş yıllık süre içerisinde hem otoyolların üzerine ve yakınlarına hem de lojistik ve hedef noktalara en az 1.700 adet yüksek performanslı yeşil enerji şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ek kamu finansmanı ve yeni iş ortaklıkları ile şarj istasyonu sayısının önemli ölçüde artırılması da amaçlanıyor.

Gerekli altyapıyı sağlamayı ve şarj istasyonlarında yeşil enerjiyi kullanmayı hedefleyen ortak girişim, Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar karbon nötr yük taşımacılığı için Yeşil Mutabakat'ın gerçekleştirilmesi adına hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı bir görev üstlenecek. Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group'un iş birliği, özellikle uzun mesafeli ağır yük taşımacılığında, kamyon/Çekici operatörlerinin CO2-nötr taşıma çözümlerine geçişlerini desteklemek için yüksek performans şarj ağına olan acil ihtiyacı ele alıyor. Uzun mesafeli CO2 nötr kamyon taşımacılığına olanak tanıyan yüksek performanslı şarj altyapısı, taşımacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların hızlı ve etkili bir şekilde azaltmanın uygun maliyetli yollarından biri olarak görülüyor. Ortak girişim, CO2-nötr ağır hizmet kamyonları/Çekicileri ve otobüslerini başarıya ulaştırmak için önemli bir başlangıç ve gelişim noktası olarak öne çıkıyor.

Ortak girişimin şarj ağı, Avrupa'daki tüm ticari araçlara açık ve erişilebilir olacak

Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, ortak girişimlerini ulaştırma endüstrisinin karbon emisyonlarını azaltması ve diğer endüstrilerin çeşitli açılardan fayda sağlaması için bir atılım olarak görüyor. Yakın tarihli bir endüstri raporu*’na göre; en geç 2025 yılına kadar 15.000'e kadar yüksek performanslı kamu ve hedef rotalarda bulunan şarj istasyonu, en geç 2030'a kadar ise 50.000'e kadar yüksek performanslı şarj istasyonunun kurulması gerekiyor. Bu nedenle ortak girişim; iklim hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunabilmek adına gerekli şarj ağının hızlı bir şekilde genişletilmesi için birlikte çalışmak amacıyla diğer tüm sektör paydaşlarına, hükümetlere ve politika belirleyicilere bir eylem çağrısı niteliğini de taşıyor. Tüm paydaşlara yönelik net bir çağrı olarak, üç tarafın şarj ağı; markası ne olursa olsun Avrupa'daki tüm ticari araçlara açık ve erişilebilir olacak.

Müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanılarak farklı uygulamalar dikkate alınacak

Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group’un ortak girişimi kapsamında, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanılarak farklı uygulamalar dikkate alınacak. Batarya elektrikli araç filosu operatörleri, hem Avrupa'daki 45 dakikalık zorunlu dinlenme süresine göre uyarlanmış hızlı şarja, hem de ortak girişimin gelecekteki en yüksek önceliği olan uzun mesafeli taşımacılığa odaklanarak bu hizmetten yararlanabilecekler.

Düzenleyici onaylara tabi olan ortak girişimde eşit paylara sahip olacak Daimler Truck, Traton Group ve Volvo Group, diğer tüm alanlarda rakip olmayı sürdürecekler.

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