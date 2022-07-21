Daimler Truck, Torc Robotics ile kamyon taşımacılığı sistemlerini geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

ABD’de yürütülen otonom kamyon testlerinin kapsamı; araç yolları, rampalar ve kontrollü kavşaklardaki dönüşleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Kritik yedekli güvenlik sistemlerine sahip SAE Seviye 4 (L4) otonom kamyonların geliştirilmesinde dünyanın önde gelen orijinal ekipman üreticilerinden Daimler Truck, bağımsız iştiraki Torc Robotics ile ABD’de otonom kamyon taşımacılığı sistemlerini geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Torc Robotics, kamyon orijinal ekipman üreticisi olan iş birliği ortaklıkları ile ABD’deki kara yollarında her gün bir otonom kamyon filosunu güvenli ve güvenilir bir şekilde test ediyor.

Otonom kamyon taşımacılığı sistemlerinin hayata geçirilen uygulamalarını daha da geliştirmeyi amaçlayan Daimler Truck’ın bağımsız iştiraki Torc Robotics, söz konusu hedef doğrultusunda şimdi de ABD’nin önde gelen lojistik firmaları ile iş birliği yapmaya başladı. Torc Robotics, bu kapsamda kendi geliştirme sürecine derin bir bakış açısı sağlayacak sektörünün lider taşımacılık firmaları ile Torc Otonom Danışma Konseyi’ni (TAAC) kurdu. Daimler Truck ve Torc Robotics, gelecek 10 yılda otonom kamyon taşımacılığının hayata geçirileceğini ve teknolojinin pazara arz edileceğini öngörüyor.

Torc Robotics’in otonom sürüş yazılımı yol testlerinde kendini kanıtladı

Üç yıl önce Torc Robotics hisselerinin önemli bir kısmını satın alan Daimler Truck, böylece otonom kamyonların sadece bir fikir olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştürülmesinde önemli bir aşama kaydetti. Şerit değiştirme ve kompleks sürüş düzenleri gibi olağan araç kullanım senaryoları yoğun bir şekilde test edilirken, Torc Robotics’in otonom sürüş yazılımının kara yolları üzerinde güvenli bir şekilde aracı sevk ve idare edebildiği kanıtlandı.