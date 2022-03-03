Daimler Truck, hem batarya elektriği hem de hidrojen teknolojisine yatırım yapıyor

Karbon nötr bir gelecek için kullanılacak teknoloji konusunda stratejik yönünü net olarak belirleyen Daimler Truck, ürün portföyünü hem batarya elektrikli hem de hidrojen bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli hâle getirmek için “iki yönlü” bir strateji izleyeceğini duyurdu. Söz konusu stratejinin arka planında ise, kamyonlarla ilgili çok çeşitli uygulamalar ve görevler yer alıyor.

Hidrojen bazlı tahrik sistemleri, özellikle ağır yük taşımacılığındaki zorlu ve esnek uygulamalar ile uzun yol uygulamaları için uygun bir çözüm olarak görülüyor. Bu durum hem klasik hem de elektrikli kamyonlar için geçerli. Kamyonlarının günlük kullanıma uygunluğu, tonajı ve menzilinden ödün vermek istemeyen nakliye şirketleri, satın alma kararlarını toplam sahip olma maliyetine göre akılcı bir şekilde veriyorlar. Müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli olarak ürünlerini yenileyen Daimler Truck da tüm uygulamalar için müşterilerine en uygun araç çözümlerini sunmaya devam ediyor.

40’ı aşkın devlet, kapsamlı hidrojen eylem planlarını uygulamaya geçirdi

Dünya çapında 40’ı aşkın devlet, kapsamlı hidrojen eylem planlarını uygulamaya geçirdi. Bu eylem planlarının temelinde; uzun vadede yalnızca hidrojenin depolanabilen bir enerji olarak istikrarlı ve tamamen yenilenebilir bir güç kaynağı sağlayabileceği anlayışı yer alıyor. Ayrıca, yalnızca hidrojenle karbonsuzlaştırılabilen çok sayıda uygulama bulunuyor. Geleceğin enerji sisteminin hidrojen bazlı olacağını açıkça gösteren bu işaret, pek çok küresel şirketi kapsamlı duyurular yapmaya yöneltti. Uzmanlar, 2020’li yıllarda hidrojen üretimi, taşımacılığı ve altyapısına 100 milyarlarca Euro yatırım yapılmasını bekliyorlar.

Daimler Truck, Linde ile birlikte yeni nesil sıvı hidrojen yakıt ikmali teknolojisini geliştiriyor

Daimler Truck, bir süredir Linde ile birlikte yakıt hücreli kamyonlar için yeni nesil sıvı hidrojen yakıt ikmali teknolojisini geliştiriyor. Ortaklar, bu iş birliği ile hidrojen ikmalini mümkün olduğunca kolay ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Daimler Truck, Avrupa’da önemli taşımacılık güzergâhlarındaki hidrojen dolum istasyonlarının altyapısı için Shell, BP ve TotalEnergies ile iş birliği yapmayı da planlıyor. Ayrıca Daimler Truck, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies ve Volvo Group, hidrojenli kamyonların H2Accelerate (H2A) kapsamında Avrupa’da kitle pazarında satışa sunulması için uygun koşulları yaratma amacıyla iş birliği yapmayı taahhüt etti.

Daimler Truck, hidrojen bazlı yakıt hücreleri için “cellcentric” adında ortak bir girişim kurdu

Daimler Truck, Volvo Group ile birlikte hidrojen bazlı yakıt hücreleri konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor. İki şirket, 2021 yılında “cellcentric” adında ortak bir girişim kurdu. Dünyanın lider yakıt hücresi sistemi üreticilerinden biri olmayı hedefleyen cellcentric, bu hedef doğrultusunda 2025 yılından itibaren Avrupa’nın en büyük seri üretim tesislerinden birini kurmayı planlıyor.

Daimler Truck, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor

Batarya elektrikli otobüs Mercedes-Benz eCitaro'nun seri üretimi 2018, batarya elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros’un seri üretimi ise 2021 yılından bu yana devam ediyor. Daimler Truck, batarya elektrikli Mercedes-Benz eEconic’in seri üretimine ise bu yıl başlayacak. Şirket, diğer araçlarını da bu konudaki değişime hızlı bir şekilde hazırlıyor.

Hidrojenli araçlarda ise, Mercedes-Benz GenH2 kamyon yakıt hücresi prototipi, geçen yıldan bu yana hem şirket bünyesindeki test pistinde hem de halka açık yollarda yoğun testlere tabi tutuluyor. 2027 yılında satışa sunulması beklenen aracın gelişim hedefi, seri üretimde 1.000 km veya üzerindeki bir menzile ulaşmak.