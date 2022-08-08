Daimler Truck, ETM Ödülleri’nde birçok kategoride birinci oldu

Daimler Truck, ETM Yayınevi tarafından düzenlenen “26. Okuyucuların Seçimi Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza atarak birçok kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu. Ticari araç sektöründe önemli bir gösterge olarak kabul edilen etkinlik, son iki yıldır sanal olarak düzenlenmesinin ardından 2022 yılında Berlin’de fiziki olarak gerçekleştirildi.

ETM Yayınevi’nin okuyucusu olan ve 26. Okuyucuların Seçimi Ödülleri’ne katılan yaklaşık 6000 kişi; “En İyi Kamyon”, “En İyi Hafif Ticari Araç”, “En İyi Otobüs” ve “En İyi Markalar” bölümlerinde kazananları belirledi. 1997 yılından beri aynı metodoloji ile düzenlenen ödüllerde, bu yıl 16 kategoride 219 ticari araç ve ticari araç sektöründen 29 kategoride 200’e yakın marka adaylar arasında yer aldı.

eActros elektrikli kamyonların zirvesinde yer aldı

Batarya ile çalışan eActros, ETM Ödülleri’nde “Elektrikli Kamyon” kategorisinde üçüncü kez birincilik ödülüne layık görüldü. Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon eActros ile marka yeni bir çağ başlatmıştı.

Actros “Uzun Yol Nakliye Kamyonu” kategorisinde ödülü kazandı

Mercedes-Benz kamyonların amiral gemisi olan Actros, “Uzun Yol Nakliye Kamyonu” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Söz konusu ödül, Actros’un üretiminin 25. yılında dahi uzun yol taşımacılığı alanında standartları belirlemeyi sürdürdüğünü kanıtlıyor. Actros; öncü yenilikleri, ağ oluşturma fırsatları ve diğer pek çok teknik kilometre taşları ile kârlılık, güvenlik, güvenilirlik ve konfor konusunda etkileyici özelliklere sahip.

18 tonun altındaki en iyi dağıtım kamyonu Atego

Hafif-orta ağır dağıtım kamyonları pazarının en popüler kamyonlarından biri olan Atego, “18 Tonun Altındaki Hafif Dağıtım Kamyonları” kategorisinin kazananı oldu. Şirket, Avrupa’da söz konusu segmentte 20 yılı aşkın bir süredir pazar liderliğini sürdürüyor.

Şehir içi trafiğinin en iyi otobüsleri: Citaro, eCitaro

Okuyucular, tamamen elektrikli şehir içi otobüs eCitaro'yu ETM “En İyi Otobüs” Ödülü”nde zirveye layık gördüler. Halihazırda 600’ü aşkın eCitaro otobüsü, Avrupalı müşteriler için düzenli seferler gerçekleştiriyor.

ETM okuyucularının anketlerinde “Tarifeli Şehir İçi Otobüsleri” kategorisindeki genel sıralamada zirvenin müdavimi olan Mercedes-Benz Citaro, üretiminin 25. yılında çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerinden dolayı bir kez daha ETM Ödülü’nü almaya hak kazandı.