Daimler Truck, DAX Endeksi’nde işlem görmeye başlıyor

Daimler Truck, DAX Borsa Endeksi’ne geçiş yapacağını açıkladı. Söz konusu karar doğrultusunda, Aralık 2021’de Daimler AG’den ayrılan ve yeni bir şirket olarak kurulan Daimler Truck Holding AG, 21 Mart’tan itibaren DAX Endeksi’nde işlem görecek. 10 Aralık’taki ilk kotasyonun üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra MDAX’ta işlem görmeye başlayan Daimler Truck, şimdi de Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan DAX Endeksi’ne çıkmayı başararak güçlü yükselişini sürdürdü.

DAX Endeksi’nde, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nın piyasa değeri açısından en büyük ve en yüksek cirolu 40 Alman hissesinin performansı takip ediliyor. Deutsche Börse, endeks bileşeni değişiklikleri konusunda Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez karar alıyor.

Daimler Truck, 24 Mart'ta düzenlenecek Yıllık Değerlendirme Konferansı’nda şirket ve sektör düzeyinde; finans ve finans dışı sektörle ilgili ayrıntılı ve önemli verileri paylaşacak. Toplantıda, Daimler Truck’ın 2022 mali yılına ilişkin yol haritası da sunulacak.