Csm Lojistik, Renault Trucks Evo Serisi İle Sınırların Ötesinde

CSM Lojistik, başta Asya ülkeleri olmak üzere Balkanlar ve Avrupa ülkelerine ağır yük ve proje taşımacılığı gerçekleştiriyor. 37 yıllık deneyimiyle yüzde 60 iş makinesi taşımacılığı, yüzde 40 ise proje taşımacılığından oluşan operasyonlarını sürdürüyor.

Zorlu uluslararası taşımacılık faaliyetleri için filosuna düzenli yatırım yapan CSM, geçen yıl Renault Trucks C520 6x4, T520 6x2 ve T 460 4x2 olmak üzere farklı model ve konfigürasyonlarda 6 adet çekici alımı gerçekleştirmişti. Bu araçlarını 50-100 ton üzeri yüklerin uluslararası taşımacılığında kullandıklarına değinen CSM Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Bektaş, açıklamasında; “Diğer taşımacılık operasyonlarına göre daha zahmetli olan ağır yük taşımacılığında en önemli kurallardan birisi emniyet. Lojistik şirketleri yükün yol boyunca zarar görmesini engelleyecek ekipmana ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu nedenledir ki tecrübeli kadrosu kadar dayanıklı ve güçlü araçlarla yükün istenilen yere en kısa zamanda ulaştırılması büyük önem taşır. Bu araçlarımızla yaklaşık bir yıldır uluslararası gabari yüklemelerinde taşıma ve teslimat konusunda sorunsuz bir şekilde tüm taşımalarımızı gerçekleştirdik” diye belirtti.

Filomuzu Renault Trucks ile genç tutacağız

Son alımlarıyla CSM filosu, 2 yaş ortalamasına sahip. Her zaman filolarını yenilikçi araçlar ile güçlendirdiklerini belirten Seddar Bektaş; “Araçlar ve satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetimiz nedeniyle Renault Trucks ile yolumuza devam etme kararı aldık. Bu doğrultuda filomuzun tek markalı ve maksimum 5 yaş ortalamasında olmasını hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.

Renault Trucks çekicilerimiz, yakıtta cimri

CSM Lojistik’in Renault Trucks’ın farklı modelleri ve aynı konfigürasyonda çeşitli marka çekicileri kullanma deneyimi bulunuyor. Araçlarını yakıt tüketimi açısından karşılaştırdıklarını belirten Seddar Bektaş, aynı koşullarda benzer özelliklere sahip diğer araçlarına kıyasla Renault Trucks çekicilerinin yakıt tasarruflarından memnuniyetlerini dile getiriyor.

Güçlü bir satış sonrası desteği ile filomuz her zaman tam güçte

Renault Trucks’ın Ankara yetkili bayi Ceyhan Otomotiv, CSM Lojistik’in satış ve satış sonrası hizmetlerinde her zaman destek oluyor. Araç alım kararlarında en büyük etkenlerden birinin satış sonrası hizmetlerden memnuniyetleri olduğunu belirten Bektaş; “Araçlarınız ne kadar güçlü ve dayanıklı olursa olsun zorlu taşımalarda bakım-onarım hizmetleri çok önemli. Örneğin Kırgızistan hattımızda 40 tonun üzerinde bir iş makinesini 1 ay yerine 19 günde taşıdığımız operasyonları yürütüyoruz. Arada Ro-Ro kullanılsa da 7.000 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu operasyonun zamanında ve sorunsuz yürütülmesi gerekiyor. Renault Trucks’tan aldığımız satış sonrası desteği sayesinde bu hiç de zor olmuyor” dedi.

Yeni yatırımlarımızda Renault Trucks’ın finansal paketlerini değerlendirdik

CSM Lojistik, yeni araç alımlarını Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) çözümleri ile gerçekleştirdi. Serdar Bektaş, tüm Renault Trucks araçlarını RTFS paketleri ile filolarına kattıklarını paylaşarak; “Her yönden büyük rahatlık. Uygun faiz oranları sağlarken kredi limitlerinizi de koruyorsunuz. Öte yandan daha az iş yükü, daha pratik bir çözüm ile hızlıca alım işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz” şeklinde belirtti.