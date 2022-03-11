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Çocuklara Özel Aras Kargo Şubesi KidZania’da hizmete girdi

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo’nun çocuklara özel tasarlanan kargo şubesi, Çocuklar Ülkesi KidZania’da hizmete girdi. Çocuklara eğlenirken öğrenme deneyimi sunan KidZania’nın kargo aktivitesi minyatür bir Aras Kargo şubesi olarak tasarlandı. Bu aktivitede, çocukların, artık günlük hayatta daha fazla yer tutan kargo sürecini deneyimleyebileceği çeşitli görevler yer alıyor.

Lojistik 11.03.2022, 17:17
Çocuklara Özel Aras Kargo Şubesi KidZania’da hizmete girdi

Çocukların 100’den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da açılan Aras Kargo Şubesi, çocuklara kargo mesleğini deneyimleme olanağı sunacak. 10 Mart 2022 Perşembe günü açılış töreni yapılan Aras Kargo KidZania Şubesi, çocukların son dönemde daha yoğun şekilde karşılaştıkları kargo çalışanlarının dünyasını ve kargo mesleğini öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Kargo şubesi görünümünde tasarlanan etkinlik alanında çocuklar kurye kıyafeti giyip kargo aracı sürmekten gönderi teslim etmeye kadar pek çok görevi yerine getirebilecek ve kargo sektörünün işleyişini eğlenceli bir şekilde kavrayabilecek.

“Çocuklara kargo deneyimini yaşatmanın heyecanını taşıyoruz”

KidZania Şubesi açılışında konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın her alanda eğitimine ve gelişimine katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çocuklarımızın hayatın ve ekonomik sistemin işleyişini, ve meslekleri anlamlandırması hem kendi gelişimleri hem de ebeveynleri açısından çok önemli. KidZania İstanbul’da çocuklara özel açtığımız bu şubede geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu mesleği her yönüyle hisettirmek, zihinlerinde kargo işinin ve kuryelerin hayatımıza nasıl katkı sunduğunu doğrudan deneyimletmek istiyoruz. Hem çocukların hem de anne-babalarının birlikte keyifli vakit geçirip yeni şeyler öğrenebileceği bu şubemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve KidZania yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu ise, “KidZania İstanbul’da açmış olduğumuz bu alanda çocuklarımıza kargo deneyimini yaşatmanın heyecanını taşıyoruz. Çocukların hayatın akışını mümkün kılan meslekleri, iş alanlarını ve işleyişini erken yaşta tanımaları yaşadıkları dünyayı anlamlandırabilmeleri açısından son derece önemli. KidZania bu alanda önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Biz de kargo sektörünün öncü şirketi olarak çocukların bir kargonun yolculuğunu birebir deneyimlemesini ve bu meslekle ilgili temelbilgileri eğlenerek öğrenmesini sağlamak üzere bu etkinlik alanını oluşturduk. Pandemi sürecinde kargo sektöründe iş yoğunluğu çok fazla arttı. Özellikle evde geçen dönemde, online eğitim sürecinde çocuklar da kargo çalışanlarıyla daha sık karşılaştı. Kargo taşıyan abileri ablaları için kapılara mesajlar bıraktılar. Şimdi mesaj bıraktıkları ağabeyleri ve ablalarıyla onların mesleğini deneyimleme imkanı bulacaklar. Aras Kargo şubesi görünümündeki bu etkinlik alanında sunduğumuz hizmetin tüm aşamalarını ve sürecin taşıyıcısı konumundaki ürün ve hizmetleri bir arada görme imkanı bulacaklar” şeklinde konuştu.

KidZania’nın ‘edutainment’ olarak tanımlanan eğlenerek öğrenme kavramını hayata geçiren ilk kurum olduğunu söyleyen KidZania Genel Müdürü Ebru Timur ise, “Çocuklar, KidZania’da rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerleri kazanırken yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. İlk defa tanıştıkları akranlarıyla takım olarak çalışarak toplumda birey olmayı deneyimliyorlar. Aras Kargo iş birliği ile KidZania bünyesinde çocukların deneyimleyebildiği mesleklerden olan kurye aktivitemizi Aras Kargo’ya emanet etmiş olmaktan çok mutluyuz. Biz her zaman KidZania’nın bir çocuk ülkesi olduğunu vurguluyor, bu noktada hayatın içerisinde yer alan her bir alanın KidZania’da da varlık bulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar; KidZania Aras Kargo aktivitesinde sorumluluk, dayanışma, özgüven değerlerini geliştirirken iletişim, motor beceriler, iş birliği, yardımlaşma, dikkat ve yön bulma becerileri kazanma fırsatı buluyorlar” dedi.

#Aras Kargo #kidzania
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