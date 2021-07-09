ÇOBANTUR BOLTAS’TA SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜNE MÜGE KARAHAN GETİRİLDİ

Türk-Alman lojistik ağı Çobantur Boltas’ın Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörlüğü ile İcra Kurulu Üyeliği görevlerine sektörün deneyimli isimlerinden Müge Karahan getirildi. Çobantur Boltas, özelikle kimya, otomotiv, ısı kontrollü ürünler ve tehlikeli sınıfa giren yüklemelerin taşınması ve depolanması gibi tedarik zincirinin her aşamasında uzun yıllara dayanan deneyimi ile yerli ve global müşterilerine çözümler sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan ve halen Marka İletişimi konusunda öğrenimine devam eden Karahan, 20 yıllık kariyeri boyunca DHL ve DSV gibi küresel şirketlerin pazarlama ve satış geliştirme süreçlerinde rol aldı.

Son olarak Fevzi Gandur Logistics’te Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü görevini yürüten Karahan, satış ekiplerinde yapılanma ve standardizasyon, CRM uygulamaları, Telemarketing fonksiyonundan ve Müşteri Deneyimi departmanından da sorumluydu.

Eğitmen kimliği ile de öne çıkan Karahan, Türkçe ve İngilizce olarak Telefonda Satış ve Pazarlama Becerileri, Soru Sorma ve Sorgulama Becerileri, CRM Uygulamaları, Müşteri Segmentasyonu ve Ticari Farkındalık ve Temel Satış Teknikleri gibi eğitimler veriyor.