Çobantur Boltas’ta Mali İşler Direktörü Melek Küçük Yavuz Oldu

Türkiye’nin köklü lojistik markalarından Çobantur Boltas’ın Mali İşler Direktörü, alanında deneyimleriyle öne çıkan Melek Küçük Yavuz oldu.

Yavuz, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını (MBA) Asya Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Kariyerine 1999’da Yatırım Finansman’da Hisse Analisti olarak başlayan Yavuz, daha sonra Kordsa Global’de Finansal Analist, Thai Indo Kordsa Co.’da Finansal Entegrasyon Müdürü, Kordsa Brazil’de Proje Koordinatörü ve Kordsa Global’de Finans Müdürü olarak çalıştı.

Enerjisa’da Finansal Planlama ve Kontrol Grup Müdürlüğü yapan Melek Küçük Yavuz, son olarak Enerjisa Üretim’de Finansal Planlama Kontrol ve Risk Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.