ÇOBANTUR BOLTAS’TA GÜMRÜK VE DEPO/ANTREPO DİREKTÖRLÜĞÜ’NE YENİ ATAMA

Türkiye ile Avrupa’nın farklı bölgelerinde depolama alanları bulunan ve taşımacılık alanındaki çözümleri kadar depolamada da etkin çözümler sunan Çobantur Boltas’ın, Gümrük ve Depo/Antrepo Direktörlüğü’ne Evren Orkun İğdemir atandı.

Bu yıl yeni depo yatırımları yapmayı planlayan şirket, bu doğrultuda hedeflerine sektörün deneyimli isimlerinden Evren Orkun İğdemir’le birlikte yürüyecek.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlayan İğdemir’in uzmanlık alanlarını “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve “Operasyonel Mükemmellik” oluşturuyor. Kariyerine Rynart Lojistik’te başlayan İğdemir, Horoz Lojistik, TETAŞ İç ve Dış Ticaret AŞ, Solmaz Gümrük Müşavirliği, DHL ve Sertrans Lojistik firmalarında üst düzey görevlerde bulundu. İğdemir, son olarak Ulustrans Lojistik’te E-ticaret Lojistik Müdürü olarak görev yapıyordu.