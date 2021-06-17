CNH Endüstriyel yeni On-Highway iş birimi CEO’sunu belirledi

Yeni On-Highway girişimi, IVECO(Ağır, orta ve hafif ticarî araçlar), IVECO ASTRA(Ağır iş kamyonları), IVECO OTOBÜS ve Heuliez Otobüs (Otobüs ve midibüs), Magirus (İtfaiye araçları), IVECO Savunma Araçları (Savunma ve sivil koruma araçları), FPT Endüstriyel (Güç aktarma teknolojileri) ve IVECO Capital (Finansal hizmetler) marka ve hizmetlerini içerecek.

Gerrit Marx 2019 Ocak ayında Ticarî ve Özel Araçlar Bölümü Başkanı olarak CNH Endüstriyel’e katılmıştı. Marx, McKinsey & Company, Daimler AG, Skoda ve son olarak küresel sermaye şirketi Bain Capital gibi kurumlarda farklı coğrafyalarda ve başta otomotiv olmak üzere farklı endüstriyel alanlarda artan öneme sahip rollerde toplam 20 yıllık bir deneyime sahip.

CNH Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Suzanne Heywood konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Yönetim Kurulu adına Gerrit’i yeni görevi için kutlamak istiyorum. Onun ticarî araçlar konusundaki uzmanlığının ve Ticarî ve Özel Araçlar bölümümüzde gösterdiği liderliğin bu yeni girişimi ileri taşımada ona yardımcı olacağından eminiz.”