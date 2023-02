CILT Türkiye’de Berna Akyıldız liderliğinde şubeleşiyor,deprem lojistiği konusunda global know-how ile çalışmalara başlanıyor

Aslında CILT Türkiye’nin ayak sesleri, 2021 yılının Nisan ayında sektörde lider kadınların bir araya gelerek kurduğu WiLAT Taşımacılık ve Lojistik Sektöründeki Kadınlar Derneği ile duyulmaya başlanmıştı. Berna Akyıldız liderliğinde WiLAT, sektörde kadın gücünün daha etkin hale gelmesi için önemli çalışmalara imza atmıştı.

Ülkemizde yaşanan, 10 ilimizi etkileyen, on binlerce canımızı kaybettiğimiz, yollarımızın kapandığı, milyonlarca vatandaşımızı çetin kış koşullarında yaşam mücadelesi verdiği bu felakette lojistik ve taşımacılığın ne kadar büyük bir önem taşıdığını, günlük hayatımızda kolaylıkla ulaştığımız insani ihtiyaçlarımızın büyük bir lojistik eforla bize ulaştığını bir kez daha fark ettik, bu lojistik zincir koptuğunda bir var oluş mücadelesi verildiğine yakından şahit olduk.

CILT Türkiye, henüz lansman hazırlıkları yaparken gündeme gelen bu felaket sonrasında tüm gücünü Deprem Lojistiği konusunda çalışmalara odaklandı. Dünya çapında CILT uzmanlarını bir araya getirerek olası depremlerde sektörün en etkili şekilde nasıl organize olacağı, ihtiyaç haritalarının nasıl tespit edileceği, dijital mecraların nasıl kullanılacağı, sektördeki şirketlerin resmi kurumlarla ne şekilde çalışacağı gibi bir çok konuda önemli bir çalışma başlattı. Deprem kaçınılmaz ve kader olsa da, ona nasıl hazırlanacağımız bizim seçimimiz. Biz bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluğu almak için hazırız. Ancak bu bir koordinasyon işi, bu nedenle en önemli gücümüz de diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve küresel çapta bir uzmanlıktan faydalanmak olacak.

Deprem sonrasında birinci günden başlayarak neler yapıldı?

İlk gün herkes yardım ulaştırmak için seferber olmuştu, ama neyi nasıl ulaştıracakları konusunda desteğe ihtiyaç vardı. Biz WiLAT olarak, sivil toplum örgütleri ile iş birliği halinde kurumsal ve bireysel üyelerimizle kadınların en güçlü kası olan koordinasyon becerisiyle harekete geçtik. Kurulan whatsapp İletişim grubunda 5000 kişinin koordinasyonu nu sağladık, birbirleriyle eşleşerek nakliye işlemlerini yapabildik. Sadece karayolunu değil, kurumsal üyemiz DFDS’ in tahsis ettiği roro gemileri ile deniz yolunu da etkin kullandık. Sektördeki taşımacılık şirketleri bu taşımaları ücretsiz yaptılar. Bu bizim için daha planlı bir koordinasyonla nelerin yapılabileceğini gösterdi.

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye şubesi 4 Mart 2023 tarihinde Genel kurul yaparak Taşımacılık ve Lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonu ile çalışmalarını hızlandıracak.

WiLAT Türkiye ve CILT Türkiye kurucu Başkanı Berna Akyıldız aynı zamanda

