CHEP’in yeniden kullanılabilir plastik kasaları otomotiv tedarik zincirinde verimliliği artırıyor

Teknoloji ve inovasyonla tedarik zincirine yönelik akıllı ve verimli çözümler sunarak 60 ülkede faaliyet gösteren CHEP, karton kutulara karşın defalarca kullanılabilen ve darbelere karşı son derece dayanıklı olan plastik kasaları ile gizli maliyetleri ortadan kaldırıyor, tedarik zincirindeki operasyonel süreçleri baştan sona optimize ediyor.

Nakliye verimliliğini artırıyor

Otomasyon sistemlerine uygun yapısıyla üretim hattı operasyonlarını da hızlandıran plastik kasalar, kulanım boyunca ve sonrası kolayca istiflenerek depolama giderlerini düşürüyor. Ergonomik tutma kısımları ve çıkıntılarla güçlendirilen dış yüzeyiyle güvenli bir istifleme sunan KLT’ler, ürünlerin hasar görmesini engelliyor. Birbirine geçen yapısıyla dengeli bir taşıma sunan plastik kasalar, paket yoğunluğunu artırarak nakliye birim maliyetlerini de azaltıyor.

Deneyimlerini sektörle paylaşıyor

Globalde 60 ülkede 330 milyondan fazla ekipmanlık dolaşım ağı ve 11 binden fazla çalışanı ile 45 yıldır otomotiv sektörüne hizmet verdiklerini belirten CHEP Türkiye Otomotiv Avrupa Bölgesi Kilit Müşteriler Lideri Engin Gökgöz, “Günümüz gelişmeleriyle otomotiv sektörü tedarik zincirinin doğru yönetilmesi ve verimliliğinin sağlanması her zaman olduğundan daha fazla öneme sahip. CHEP olarak, sahip olduğumuz global ağ ve bilgi birikimi doğrultusunda tedarik zincirinin her aşamasında hem ana sanayi otomotiv üreticileri hem de tedarikçilerine özel endüstriyel çözümler geliştiriyor, esneklik ve verimliliklerini artırıyoruz. Plastik kasa çözümlerimizin yanı sıra koruyucu iç profil ve aksesuarlarımızla da iş ortaklarımıza hizmet veriyor, ürünlerin korunarak taşınmasına yardımcı oluyoruz. Yeni araç üretimlerinin Ar-Ge çalışmaları sırasında, OEM mühendisleriyle birlikte çalışarak yeni parçaların taşımacılığı konusunda danışmanlık veriyoruz. Sektörün en iyi uygulamaları konusunda eğitim almış uzmanlarımız ile onlara inovasyon ve nakliye konusundaki deneyimimizi aktarıyoruz. Böylece tedarik zincirinde yaşanacak risklerin önüne geçiyor, üretici ya da tedarikçilerin yaşayacağı kayıpları engelliyoruz” dedi.

Kullanım sonrası maliyetleri ortadan kaldırıyor

Kullanım sonrası çevresel atık, boş kasa nakliyesi gibi katma değeri olmayan ve ekstra maliyet oluşturan süreçleri de ortadan kaldıran KLT’ler, fren silindirlerinden debriyaj hortumlarına, ısı koruyuculara kadar farklı boyuttaki parçaların 20 kilogramlık maksimum taşıma kapasiteyle güvenli ve ekonomik bir şekilde taşınmasını sağlıyor.