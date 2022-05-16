Çevre Dostu Ekol Kendi Enerjisini Kendisi Üretiyor

GES ile Lotus Tesisi enerji tüketiminin yüzde 70'i yenilenebilir enerji kaynağı güneşten sağlanacak. Yatırımla yılda 3100 ton kg CO2 salımının azaltılmasına hizmet eden bir sistem kurulurken, bu aynı zamanda 140 bin ağaç dikilmesine karşılık geliyor.

Toplam kurulu güç kapasitesi 5.589 kWp olan Lotus Tesisi Güneş Enerji Santrali’nde bu kapasitenin yüzde 4,8'i 270 kWp ile otopark üstü, yüzde 1,3’ü ise yürüme yolu üzerindeki sundurma alanlarda kurulan güneş panelleri ile elde edilecek.

GES YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Ekol’ün GES yatırımları ve kurulumlarında sektörden ve sektör dışından birçok şirkete örnek olduğunu söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, ‘’Birinci aşama ana çatı alanı panelleri ve ikinci aşama otopark - yürüme (carport- walkway canopy) alanı panellerinin kurulumu ile yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede tamamlanan projenin yatırım maliyeti yaklaşık 4 milyon dolar oldu. Yatırımın geri dönüş süresinin yedi yıldan az olması bekleniyor. Üretilen enerjinin tesisin anlık ihtiyacı kadarı direkt öz tüketim için kullanılacak. Anlık ihtiyacın fazlası ise şebekeye verilerek, mahsuplaşma yapılacak. Bu şekilde tesisin elektrik giderlerinde yıllık bazda yaklaşık 550-600 bin dolar aralığında tasarruf sağlaması bekleniyor.” açıklamasını yaptı.

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz

Ekol’ün teknolojik gelişmelere yatırım yapan, yenilenebilir enerjiye yatırımları ile ekosistemi koruyan bir şirket olduğuna dikkat çeken Arzu Akyol Ekiz, “Bu yıl içerisinde Ankara Lavanta Tesisi’mizde 1345 KWp’lik kurulu güce sahip olacak güneş enerji santrali ile yıllık 1.600 MWh enerji üretimi yapmayı öngörüyoruz. Yalova tesisimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Çatı statiği açısından GES kurulumu mümkün olan ve çevresel koşulların elverişli olduğu tüm tesislerimizde yatırımı konusunda çalışma yapmayı planlıyoruz. Hem tesis yatırımlarımız hem taşımacılık modellerimiz ile sürdürülebilir bir dünya için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Düşük karbonlu ekonomiye hizmet eden iş modelimiz intermodal taşımacılık sayesinde, karbon emisyonlarını azaltarak son 10 yılda toplam 438 bin m3 yakıt azaltımı sağladık ve 658 bin ton CO2’nin atmosfere salımına engel olduk. Her ay yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde ormana eşdeğer alanı gezegenimize hediye ederken, Dünya’nın etrafında 350 tur atılmasına da eşdeğer fosil yakıt kullanımına engel olduk.” diye konuştu.

Ekol, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında; mutlak emisyonlarını (Kapsam 1-2-3) 2030 yılına kadar 2020 baz yılına göre yüzde 55, Avrupa'da taşımacılık yapan araçlarının yarattığı toplam emisyonları ise yüzde 75 oranında azaltarak 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.