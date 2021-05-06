CEVA LOGİSTİCS, FORPATIENTS SAĞLIK LOJİSTİĞİ ALT MARKASINI HAYATA GEÇİRİYOR

Dünya Sağlık Günü’nde bir açıklama yapan CEVA Logistics, FORPATIENTS markasıyla hastaları tedarik zincirinin merkezine konumlandıran uçtan uça lojistik çözümlerini artık sağlık ve eczacılık şirketlerine de temin edebiliyor. Çözüm paketinin bir parçası olarak şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmete girecek olan yeni bir ısıya duyarlı lojistik ürünü lanse edecek.

Global ticaret rotalarında hizmet verebilmek için stratejik lokasyonlardaki sıcaklık kontrollü hava navlunu istasyonları dahil, uçtan uça tedarik zinciri imkanlarına yatırım yapan CEVA, FORPATIENTS alt markasıyla KOVİD-19 aşıları dahil olmak üzere hasta merkezli sağlık lojistiği çözümlerine büyük önem veriyor.

Hasta merkezli hizmetlere odaklanmaya devam ediyoruz

CEVA’nın FORPATIENTS adlı ısıya duyarlı ürünler için geliştirdiği sağlık lojistiği çözümü, eczacılık ve biyo-eczacılık, tıbbi cihazlar, tüketici sağlığı, hastane ve evde bakım ve de tanı & laboratuvar hizmetleri alanlarını kapsıyor. Sağlık alanında sunduğu global hizmetleri FORPATIENTS çatısı altında merkezileştiren CEVA Logistics, hem müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesinin görünürlüğünü arttırıyor hem de hastaların bu sürecin merkezinde konumlandırılmasını temin ediyor. Lojistik çözümlerinin genel medikal uygulamaları ve sağlık ihtiyaçlarını nasıl destekleyebildiğine dikkat çekmek isteyen şirket, reklam ve sosyal medya kampanyası başlatıyor.

Hastalara daha iyi hizmet vermek isteyen CEVA’nın sağlık çözümleri; kalite, gizlilik ve uyum şartlarını göz önünde bulunduruyor ve hem GxP & GDP şartlarına hem de tüm ulusal ve uluslararası mevzuat yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak hizmet veriyor. Şirket, bu alanlardaki hizmetlerini ürün teslim alma aşamasından teslim etme aşamasına kadar yönetiyor. Bazı mevzuat ve uyum bilgileriyle CEVA sağlık çözümleri hakkında ek bilgi edinmek için alt markamıza özel internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.cevalogisticsforpatients.com.

Kırktan fazla sıcaklık kontrollü hava navlunu istasyonu global talebe destek olacak

Yeni CEVA Logistics çözümü, dünyanın her yerinde sıcaklık kontrollü tesislere yatırım yapılmasını gerektiriyor. Taşımacılık ve lojistik alanında dünyanın lider isimlerinden bir olan ana şirketi CMA CGM Grubun desteğini arkasına alan CEVA, 2021 yılı sonuna kadar kırktan fazla hava navlunu istasyonundan oluşan bir network işletmeyi taahhüt ediyor. Bu istasyonların bazıları, kontrat lojistiği desteği gibi başka hizmetler de sunacak.

Bir bütün olarak bakıldığında bu istasyonlar, sadece bölgesel pazarlarda sağlık ürünleri için büyük çaplı geçit kapısı olmakla kalmayıp dünyanın her yerindeki 1450’den fazla sağlık ticareti rotasına da ürün tedarik edecek. Global networkü sayesinde CEVA, aktif & pasif paketleme ve paketli halde konteynıra sığmayan mallara yönelik çözümler dahil olmak üzere ısıya duyarlı ürün paketleme çözümleriyle sayısız müşteri gönderisine hizmet verebilecek.

Sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak CEVA, gerçek zamanlı kararlar verilebilmesi için gömülü lokasyon ve sıcaklık IoT cihazları üzerinden öncü seviyede görünürlük ve izleme çözümleri sağlıyor. Bilgilerin, şirketin ödüllü tedarik zinciri yönetim aracı Maxtrix® sistemine ve global kontrol kulesi teknolojisine iletilmesiyle 7/24 sevkiyat denetimi yapılabilecek. Bu çok katmanlı yaklaşım sayesinde sevkiyatlar, gerekli sıcaklık değerleri korunarak gerçekleştiriliyor ve bu sağlık alanındaki müşterilerimiz için son derece önemlidir. Aşı ve ilaç taşımacılığının dünyanın her yerinde artmaya devam ettiğinin bilincinde olan CEVA, bazı KOVİD-19 aşıları dahil olmak üzere -2 ila -8 derece arasında taşınması gereken ürünlere odaklanıyor ancak şirket taşıma esnasında daha düşük sıcaklıklarda saklanması gereken aşılar dahil başka ürünler için müşterilerine hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguluyor.

Rota risk değerlendirmesi, performans & kapasite yönetimi ve tamamen entegre soğuk zincir nakliye ve depo yönetim çözümü de CEVA’nın yaklaşımına dahil. Şirket; çeşitli rotaların, ambalajlama ve taşımacılık tercihlerinin sürdürülebilirliği ve karbon izi hakkında da bilgi veriyor.

Global sağlık ve eczacılık ürünleri lojistiği alanında uzman CEVA Logistics

Global sağlık ve eczacılık piyasalarında hâlihazırda beş yüzden fazla sağlık ve canlı bilimi şirketine hizmet vermekte olan CEVA, sağlık alanında dünya genelinde elliden fazla kontrat lojistiği operasyonunu ve en büyük 30 tıbbi cihaz tedarik zincirinin 20’sini yönetiyor. Kısa bir süre önce “Optimizing Healthcare Supply Chains Beyond 2021” (2021 Yılından Sonra Sağlık Tedarik Zincirlerinin Optimize Edilmesi) başlıklı bir webinar düzenleyen şirket, sektörün nasıl değiştiğini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini analiz etmek için global eczacılık ve sağlık sektörlerini masaya yatıran uzman konuşmacıları ağırladı.