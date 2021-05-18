CEVA LOGİSTİCS, ÇİN’DEN AVRUPA’YA GİDEN KARAYOLU VE DEMİRYOLU HİZMETLERİNİ GENİŞLETİYOR

Çin’in Xi’an şehrinden İngiltere’nin Immingham şehrine sefer yapacak yeni tren feribotunu hizmete açtığını ve Xi’an – Almanya, Mukran (Sassnitz) limanı rotasındaki mevcut hizmete özel bir hizmet eklendiğini açıklayan CEVA Logistics, Çin’den Avrupa’ya giden karayolu ve demiryolu hizmetleri yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

CEVA Logistics, limandan limana teslimat süresinin; Çin’in Xi’an şehrinden İngiltere’nin Immingham şehrine 20 gün, Xi’an’dan Almanya’daki Mukran limanına 16 gün olduğunu ve artık haziran ayından itibaren Duisburg istasyonuna ek özel tarifeli hizmet konularak Xi’an’dan Duisburg’a teslimat süresinin 15 gün olacağını duyurdu.

İlk tren feribotu sevkiyatı İngiltere’ye ulaştı

CEVA Logistics şirketinin, Xi’an’dan yola çıkıp Kaliningrad, Rusya üzerinden her hafta Immingham şehrine ulaşacak olan multimodal tren feribot hizmeti, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir nakliye ve lojistik hizmeti talebiyle karşı karşıya olunan bu günlerde nakliyecilere ek navlun kapasitesi sunuyor. Yeni rotada Immingham şehrine blok trenle yapılan pilot sevkiyat, 18 Mart tarihinde Xi’an’dan yola çıkarak Kaliningrad şehrine vardı ve buradan 6 Nisan günü Immingham şehrine ulaşan feribota aynı gün yükleme yapıldı. Yeni düzenli bağlantı rotasındaki pilot sevkiyatta 9810 gümrük gözetim kodlu e-ticaret ürünleri dahil olmak üzere 25 konteyner teslim edildi ve mayıs ayında yapılacak diğer deneme seferlerinden sonra haziran ayı başlarında düzenli olarak hizmet başlayacak. CEVA’nın limandan limana teslimat için hedeflediği süre 18 ila 20 günken, kapıdan kapıya teslimat süresinin 25 günü aşmaması hedefleniyor.

Almanya’da özel hizmet başlıyor

CEVA Logistics, Xi’an – Mukran rotasında hizmet veren hızlı blok tren çözümünün kapsamını genişletiyor. Duisburg, Almanya’ya yapılan düzenli bağlantı seferlerinin yanı sıra her perşembe günü hızlı ve yüksek güvenlikli özel bir hizmet 1 Nisan’da başladı.

Bununla birlikte, Polonya’nın Malaszewicze şehri üzerinden Xi’an – Duisburg rotasında 1 Haziran itibariyle düzenli ek blok tren seferleri düzenlemeye başlayacak olan CEVA, limandan limana teslim süresinin 15 gün olmasını hedefliyor.

CEVA’nın demiryolu stratejisi, blok trenlere odaklanıyor

CEVA Logistics, Çin’den İspanya, İtalya ve Fransa dahil Avrupa’ya ulaşan düzenli bağlantı rotalarını, ek blok tren bağlantılarıyla genişletmeye devam ediyor. Şirketin blok trenleri, Asya ve Avrupa arasında esnek lojistik çözümleri sunarak teslimat süresi, maliyet ve çevre açısından daha sürdürülebilir bir nakliye yöntemiyle giderek artan talebi dengelemeye çalışıyor.

Son iki yılda Çin’den Avrupa’ya ulaşan karayolu ve demiryolu çözümleri yelpazesini hızla genişleten CEVA, Fransa’nın Dourges kentine düzenli bağlantı seferlerinin ocak ayında başlayacağını kısa bir süre önce açıkladı. Xi’an limanı, önümüzdeki gelişmelerde kilit rol oynamaya devam edecek. CEVA Logistics, 2020 Mayıs ayından bu yana söz konusu limandan 50’den fazla blok tren sevk etti.

Konuyla konuşan CEVA Logistics Global Karayolu ve Demiryolu Ürün Lideri Xavier Bour: “CEVA Logistics, özellikle İpek Yolu Rotasında demiryolu ürünleriyle sürdürülebilir ve güvenilir nakliye çözümleri geliştirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Süveyş Kanalı’nda yaşanan kriz, tek yöntemli ve tek rotalı nakliyenin beraberinde getirdiği riskleri gözler önüne serdi ve kısa bir süre önce hizmete açtığımız ek blok trenler, yeni rotalar ve özel hizmetler sayesinde müşterilerimize esnek lojistik çözümleri sunmanın yanı sıra güvenli ve uygun maliyetli tedarik zincirleri kurulmasını destekliyoruz” dedi.