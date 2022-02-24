CEVA Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan kara hizmetleri yelpazesini genişletti!

CEVA konteynırları her gün Türkiye – Almanya arasında gidip geliyor

CEVA Lojistik, İstanbul Halkalı tren istasyonundan Duisburg tren istasyonuna her gün ve doğrudan sunduğu demiryolu bağlantısında şirkete ait mega-box treylerleri ve 45 HCPW konteynırları kullanıyor. Bu güvenli ve uçtan uça inter-modal hizmet, altı günlük bir transit süresi sunuyor. Duisburg terminaline varışın ardından operasyonlar, CEVA’nın Avrupa Kontrol Kulesi ekibinin gözetimindeCEVA’nın geniş tır taşımacılığı ağı kullanılarak son varış noktasına müşteri teslimatları yapılması gerçekleştiriliyor.

Her hafta Çin üzerinden Vietnam’dan Almanya’ya ulaşan yeni demiryolu çözümü

CEVA Lojistik, Çin üzerinden Vietnam ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir blok tren demiryolu çözümünü sunmaya başladı. Bu hizmet, Güneydoğu Asya ve Avrupa’daki lokasyonlar arasında daha etkin bağlantılar sağlamak isteyen müşteriler için tır-demiryolu ya da denizyolu-demiryolu opsiyonları dahil olmak üzere diğer multi-modal çözümlerle birleştiriliyor. 2020 yılında 50 blok tren çalıştıran şirketin 2021 yılında 135 blok tren çalıştırmaya başlamasıyla CEVA’nın sunduğu Çin-Avrupa demiryolu çözümlerinde demiryolu hacmi, 2020 yılına kıyasla 2021 yılında iki kattan daha fazla büyüme yakaladı.

CEVA; Vietnam demiryolu terminaline kadar konteynır birleştirme ve tırla taşıma hizmetleri verme, her iki noktada ve transit sürecinde gümrük geçiş işlemlerini yönetme ve aktarma gereksinimlerini ortadan kaldırarak tek elden uçtan uça ekipman çözümü verme kapasitesine de sahip.

Çin ve Güneydoğu Asya arasında yeni multi-modal taşımacılık ile teslimat süresi 4 güne kadar iniyor

CEVA, Çin ve birçok Güneydoğu Asya ülkesi arasındaki rotalar boyunca sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun müşterilerde yarattığı tedirginliği azaltmak için yeni bir multi-modal tır-demiryolu-tır çözümüde sunmaya başladı. Kapıdan kapıya teslimat süresinin 4 ila 8 gün olduğu bu yeni çözümde Çin’deki CEVA tır taşımacılığı ağı vasıtasıyla yükler, müşterilerden alınıp Çin’deki Pinxiang, Nanning, Kunming, Xiamen ve Chongqing şehri arasında CEVA blok trenleriyle taşınıyor, Vietnam ya da Laos’a ulaştırıldıktan sonra Tayland’a geliyor ve burada,tekrar CEVA tır taşımacılığı ağı tarafından teslim alınarak Malezya ve Singapur dahil olmak üzere nihai varış noktalarına sevk ediliyor.

Kara Hizmetlerinden sorumlu CEVA Lojistik Global Başkanı XavierBour, konuyla ilgili olarak, “Hem etkisi hem de etkinliği kanıtlanan yeni ve kompleks lojistik çözümlerini stratejik rotalarda hizmete sunmaya devam ediyoruz. Güvenli global ağımız sayesinde ürünü teslim alma aşamasından teslim etme aşamasına kadar uçtan uça Kara çözümlerimiz sayesinde müşterilerimiz, istikrarsız piyasayı daha iyi kontrol edebiliyor” dedi.