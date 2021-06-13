ÇETİN NUHOĞLU: GEÇİŞLER HIZLANINCA AVRUPA’YA İHRACATIMIZ ARTTI

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından hız verdiği bölge ziyaretlerine 11 Haziran’da Bursa ve İzmir ile devam etti. UND’nin yaptığı çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler veren Nuhoğlu, sektörün bugünü ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Nuhoğlu tarafından Bursa’da yapılan kahvaltılı toplantıya sektör temsilcileri tam katılım sağladı. Nuhoğlu, konuşmasına Bursa gibi ihracatta önemli bir paya sahip bir şehirde bölge nakliyecilerinin daha etkin ve güçlü olması gerektiğine dikkat çekerek başladı. Nuhoğlu, “Bu sadece lojistik sektörümüz için değil, Bursa’nın; ekonomisi, ihracatı, istihdamı için şart” diye konuştu.

KARAYOLUNUN HIZI ARTTIKÇA AVRUPA’YA YAPILAN İHRACAT DA ARTACAK

170 milyar dolarlık Türkiye ihracatının 90 milyar dolarının Avrupa ülkelerine yapıldığını ve bunun da 44 milyar dolarlık kısmının karayolu taşımacıları eliyle gerçekleştiğini anlatan Başkan Nuhoğlu, karayolu taşımacılığının etkinliğinin ve hızının artmasıyla AB’nin Türkiye’den daha fazla mal talebinde bulunacağını söyledi. Kapıkule ve Hamzabeyli’de günlük geçiş sayısının 1.800’e çıkmasıyla birlikte fazladan 700 aracın Avrupa taşımalarına başlamasının bunun en somut kanıtı olduğunu belirten Nuhoğlu, “Önümüzdeki dönemde daha fazla araç buraya yönelecek. Çünkü Avrupa’dan Türk mallarına olan talep sürekli artacak. Biz de geçiş sayısını 3.400’e çıkarmak için planlarımız şimdiden yaptık” şeklinde konuştu.

AVRUPA YÖNLÜ TAŞIMALARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

Maribor’da, Nickelsdorf’da, Fernetti’de eylemler gerçekleştirdiklerini, Viyana’da, Brüksel’de basın açıklaması yaptıkların, AB Parlamentosu ve AB komisyonlarını ziyaret ettiklerini böylece Türk araçlarına yapılan ayrımcılığı AB gündemine taşıdıklarını söyleyen Nuhoğlu “Bu sayede Macaristan’da tarihi bir dava kazandık. Avrupa Adalet Divanı’nın kararı diğer AB ülkeleri için de geçerlidir. Bulgaristan’a, Yunanistan’a ödediğimiz geçiş paralarını geri alacağız. Geçiş kotası olan ülkelerde taşımaları libere edeceğiz ve transit geçiş sorununu çözeceğiz” açıklamasını yaptı.

YÜKSEK RO-RO FİYATLARI TAŞIMALAR ÜZERİNDE YÜK OLUŞTURUYOR

sonra İzmirli nakliyecilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Nuhoğlu, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda; Alsancak, Çeşme, Aliağa gibi önemli limanları bulunan, İzmir’de yüksek Ro-Ro fiyatlarının karayolu taşımacılık sektörü için büyük bir yük oluşturduğunu anlattı. Alsancak Limanı’ndan Atina, Trieste ve Sete limanlarına Con-Ro ve Ro-Ro seferlerinin başlamasının önemi üzerinde duran Nuhoğlu, UND olarak buraya odaklanacaklarını ifade etti.

SÜRÜCÜ VİZE BAŞVURU SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

UND’nin vizeler konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Nuhoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda Schengen Sürücü Çalışma Grubu kurduklarını söyledi. “Türkiye’deki tüm nakliyecilerin vize başvuru sorununu çözeceğiz” diyen Nuhoğlu, UND’nin, Türk TIR Sürücülerinin Schengen vize başvurularında yaşadıkları sorunların çözümü için dünyanın en büyük vize şirketi olan Gateway ile stratejik partnerlik anlaşması imzaladıklarını artık vize başvurularının UND tarafından yapılacağını anlattı.

RSS, DİJİTALE AÇILMADAN NE İŞE YARAR DEDİK

RSS uygulamasının nakliyecilerin geçiş sorununu çözmek yerine sıraları daha da artıracağını ve beklemelerin 100 saate çıkacağını bakana ilettiklerini 15 Kasım 2020 yılında uygulamanın durdurulduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Sektörün ihtiyacı RSS değil dijitalleşmedir. Biz RSS sisteminin iç gümrükten başlayarak aracın çıkışına kadar tüm kurumların sistemlerinin birbirine entegre olarak uygulanmasını istiyoruz. Dijitalleşme arttıkça taşımalar da hızlanacaktır. UND Dijitalleşme Çalışma Grubu kurarak önümüzdeki dönemde buraya odaklanacağız” şeklinde konuştu.