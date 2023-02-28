Celestyal yeni gemi alımını duyurdu

Yunan Adaları ve Akdeniz destinasyonunun en çok tercih edilen ödüllü kruvaziyer markası Celestyal Cruises, filosuna bir yeni gemi daha eklediğini duyurdu. Holland America Line için Ryndam olarak inşa edilen, yakın zamanda ise P&O Avustralya Cruises için faaliyet gösteren 1.260 yolcu kapasiteli cruise gemisi, yeni filosunda Celestyal Journey adını aldı.

Journey, hizmete girmeden önce bir yenileme ve teknik bakımı içeren kapsamlı bir süreçten geçecek. Renovasyon ve bakım çalışmaları için 20 milyon Euro’luk bütçe ayırdıklarını açıklayan Celestyal Cruises CEO’su Chris Theophilides, ‘’Geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan makro gelişmeler büyüme planlarımızı duraklatmış olsa da, rotamız açık, hedeflerimiz belli. Gücümüzü misafirlerimizden alıyoruz, rezervasyonlarımız güçlendikçe kapasitesimizi artırmak ve filomuzu büyütmek için bu yatırımı yaptık. Celestyal Journey, geniş açık güverteleri, ortak alanları ve konforlu kamaralarının yanı sıra premium ve balkonlu konaklamalarda misafirlerimize ayrıcalıklı seçenekler sunacak. Journey’i tüm seferlerimizde Celestyal filosuna eklemeyi ve misafirlerimizi bu yeni gemimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz!'' dedi. Yeni geminin bakım ve renovasyon süreci için Pire Limanı’ndaki gemi onarım bölgesine alındığını açıklayan Chris Theophilides, Celestyal Journey’in rota ve sefer programlarının zamanı geldiğinde duyurulacağını kaydetti.