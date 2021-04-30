CDEK’ten aktarmamerkezi.com ile iş birliği!

Rusya’daki 35.000’den fazla teslimat noktasına gönderim imkanı sunan CDEK, şimdi siparişlerini hızlı ve güvenli gönderebilmeleri için müşterilerine, aktarmamerkezi ile yapılan iş birliği sayesinde bir çok avantaj sağlıyor. Ürünlerin niteliğine uygun paketleme ile renk, beden ve hasar kontrolü sonrası ürünlerinizi CDEK’e güvenle teslim ediyor. Ayrıca sipariş birleştirme, iade yönetimi gibi E-Ticaret’in önemli hizmetlerini sizin adınıza yaparak sizi önemli bir iş yükünden kurtarıyor ve mağaza optimizasyonu, ürün optimizasyonu gibi işlere daha çok vakit ayırmanıza olanak sağlıyor. Yerel müşteri temsilcilerinin bölgesel hakimiyeti sayesinde CDEK ve aktarmamerkezi.com işbirliği maksimum müşteri memnuniyeti hedefine odaklanıyor.

Satışını yapmış olduğunuz ürünlerin kalite kontrolleri sağlanarak hatalı veya hasarlı ürün gönderimi engelleniyor. Ürünün niteliğine uygun paketleme ile hasar riskini minimuma iniyor böylece ürün içeriğinin zarar görmeden müşterinize ulaştırılmasını sağlıyor. Tüm bu risklerin bertaraf edilmesiyle karşılaşabileceğiniz olası ek masrafların önüne geçiliyor.

Türkiye’nin her yerinden Rusya’da 35.000’den fazla teslimat noktasına ve tüm dünyaya CDEK güvencesiyle hızlı teslimat gerçekleşmektedir, ayrıca sipariş birleştirme hizmeti ve iade talepleri doğrultusunda iade yönetimi de bu iş birliği sayesinde gerçekleşebilecektir.

2020 yılında dünya E-Ticaret hacminin 4,3 trilyon dolardır. Yurt dışı E-ticaret pazarlarına yerli satıcı, tedarikçi ve üreticileri kazandırırken müşteri memnuniyetini arttırmak adına yapılan iş birliği hakkında detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz: info@cdek.com.tr