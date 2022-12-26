Caterpillar otonom kamyonları Mars’a seyahat etti!

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da Borusan Cat’in başarıyla temsil ettiği Caterpillar, otonom kamyon operasyonlarının sayısını son iki yılda yüzde 40 oranında artırdı. Command ile donatılmış, madenciliğe yönelik hali hazırda 500’ün üzerine Caterpillar otonom kamyonun, yıl sonuna kadar 1.4 milyar ton materyali taşıması, böylelikle 2022’nin otonom araçlarla en fazla materyalin taşındığı yıl olması bekleniyor.

Gelecek otonomda!

İlk olarak Avustralya’da yer alan Solomon ve Jimblebar demir maden sahalarına otonom çözümlerin entegrasyonunu sağlayan Caterpillar, bugün dünya genelinde 13 müşterisinin, birbirinden farklı 23 lokasyondaki iş sahasına otonom çözümler sunuyor. Farklı tonajlardaki Caterpillar otonom kamyonları Cat 789D, 793D, 793F, 797F ve elektrikli sürüşe sahip 794 AC ve 798 AC lityumdan kömüre farklı madenleri kolaylıkla taşıyabiliyor. Şili’de bulunan Escondida madenine entegre edilecek yeni elektrikli Cat 798 AC’nin, sahip olduğu teknoloji ile materyal taşımanın ötesinde, iş sahasının karbonsuzlaşmasına da yardım etmesi bekleniyor.

Caterpillar otonom kamyonlara yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirten Caterpillar Genel Müdür Yardımcısı ve Maden Endüstrisi Müdürü Sean McGinnis, otonom teknolojiden ilk olarak yararlanan büyük iş sahalarının yanı sıra küçük madenlerin de bu teknoloji ile birlikte önemli bir ekonomik kazanç elde etme potansiyellerinin olduğunu söylüyor.

Caterpillar, 2013’ten bu yana 200 milyon kilometre yolu geride bırakarak Dünya’dan Mars’a olan ortalama uzaklığı kat eden otonom kamyonların verimliliğini ve güvenliğini artırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.