Çamsan Scania ile devam ediyor
Filosunun tamamı Scania’dan oluşan Çamsan Nakliyat, 10 adet R500 4x2 çekici daha aldı. Orman ürünleri taşıması gerçekleştiren Çamsan Nakliyatın filosunda 42 adet Scania bulunuyor. Çamsan Nakliyat’a yeni araçları, satışı gerçekleştiren Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Koçaslan Otomotiv tesislerinde teslim edildi. Törende Doğuş Otomotiv Scania ve Koçaslan Otomotiv yetkilileri ile Çamsan Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur ve diğer yöneticiler hazır bulundu.
“Scania güven veriyor”
Teslimat töreni sırasında bir açıklama yapan Çamsan Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur “Her türlü yol koşulunda, sağladığı yakıt performansı, uyumu ve sağlamlığı nedeniyle Scania her zaman için ilk tercihimiz oluyor. Tomruk yükü ve riskli taşıma grubunda olan sunta yüklerimizde zorlu yol koşullarında Scania’nın gücü ve rahatlığı son derece güven verici. Ayrıca geniş servis ağı sayesinde Türkiye’nin her noktasına rahatlıkla sevkiyat yapabiliyoruz. İleriye dönük araç yenileme projelerinde de Scania, 2. El değerinin yüksek olması ve çabuk ve kolay satışı bizi tekrar bu markada kalarak çok doğru bir tercih aldığımızı kanıtlamaktadır” dedi.
Çamsan Nakliyat A.Ş, Ortadoğu ve Balkanlar en büyük, Avrupa'nın 4. büyük lif levha (MDF) üreten tesisi olan Çamsan A.Ş. bünyesinde Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine taşımacılık gerçekleştiriyor.
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