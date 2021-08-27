Çamsan “Scania ile devam” dedi

Filosunda halen 38 adet Scania araç bulunan Çamsan’ın yeni araçları, Bursa Koçaslan Otomotiv tesislerinde düzenlenen törenle Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Yakup Koçaslan ve Koçaslan Otomotiv Satış Müdürü Tolga Doyran tarafından Çamsan A.Ş. Lojistik Müdürü Çetin Yılmaz’a teslim edildi.

“40 yıldır Scania ile devam ediyoruz”

Çamsan A.Ş. Lojistik Müdürü Çetin Yılmaz, firma olarak karayolu dağıtım filolarının ilk günden bu yana Scania araçlarından oluştuğunu belirterek “40 yıldır Scania markası ile yolumuza devam ediyoruz. Doğuş Otomotiv güvencesinde, yakıt başta olmak üzere işletme maliyetlerinin düşük olması, servis ağının geniş olması ve 2. El değerlerinin yüksek olması, bu kararımızda etkili nedenlerin başında gelmektedir. “şeklinde konuştu.

Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2016 yılında 85 milyon Euro tutarındaki yeni yatırımı ile 90 bin metrekaresi kapalı, toplam 300 bin metrekare alana kurulan üretim tesisiyle Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında uzun yıllardır yer almakta ve sektörünün lider markası olarak öne çıkmaktadır.