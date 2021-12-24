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CAG Logistics’ten 2022 yılında yüzde 20 büyüme hedefi

Lojistik, otomotiv ve uluslararası ticaret alanlarında 7 ülkede 14 şirketiyle faaliyet gösteren Soycan Şirketler Grubu’nun iştiraki CAG Logistics, yeni yatırımlarıyla birlikte 2022 yılı büyüme hedeflerine odaklandı. Türkiye ve Bulgaristan’ın ardından üçüncü şirket ve ofis yapılanması için Romanya’da yatırımlarını sürdüren şirket, 2022 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyor.   

Lojistik 24.12.2021, 12:59
CAG Logistics’ten 2022 yılında yüzde 20 büyüme hedefi

Türkiye’nin en büyük lojistik servis sağlayıcılarından CAG Logistics, hizmet alanını genişlettiği, yeni yatırımlara imza attığı 2021 yılında 550 milyon TL ciroya ulaştı. Tüm dünyada lojistik krizinin yaşandığı 2021 yılında ihracat ve ithalatta 10 binin üzerinde tır yüklemesi yaparak toplamda 250 bin tona yakın yük taşıyan şirket, en sık taşıma yaptığı ve en rekabetçi olduğu Romanya’da yeni bir yatırıma da imza attı.

Yeni yatırımın Türkiye ile Avrupa arasındaki en önemli ticari ve lojistik köprülerinden biri olacağını kaydeden Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Romanya’daki ofisimiz 2022 yılının ilk aylarında faaliyete geçecek. Ayrıca 2022 yılında Nordik hatlarındaki operasyonlarımıza ağırlık vermeyi; parsiyel taşımacılık hizmetlerimiz kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika, Litvanya ve Letonya’daki kabiliyetimizi artırmayı; Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetlerini yelpazemize katmayı, B2B’nin yanı sıra B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz ise yüzde 20 büyümek” dedi.

Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan

CAG Logistics’ten 2021 yılında taşımacılığa ciddi yatırımlar

Lojistik sektörünün 2021 yılında pandeminin olumsuz havasını üzerinden attığını da belirten Soycan şunları paylaştı: “Ülkemizde lojistik sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 514 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 12’sine denk geliyor. Bunu göz önüne aldığımızda pandeminin etkilerinin biraz olsun dağıldığı 2021 yılı, bizim açımızdan son derece verimli geçti. CAG Logistics olarak bu yıl, havayolu ve denizyolu hizmetlerimizin kapsamını geliştirdik. En fazla ağırlığı ise intermodal taşımalarımız oluşturdu. Hizmet ağımıza Uzak Doğu rotalarını ekledik. Bunun yanı sıra insan kaynağına yatırım yaptık ve ekibimizi genişlettik. Romanya şirketimizin kuruluş işlemlerine başladık. 2022 yılının ilk aylarında faaliyetlerimize başlayacağız. Türkiye ile Avrupa arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat lojistiği için intermodal taşımalarımızda navlun kampanyasını yaptık ve KOBİ Destek Paketi oluşturarak sektöre olan katkımızı her daim sürdürdük.” 

2022 yılında Avrupa’daki hizmet ağı genişliyor

Dünya genelinde tedarik zincirinde gerçekleşen değişimin sektörel sıkıntılarını bölgesel olarak yaşadıklarını vurgulayan Soycan, “Lojistik sektörü, planlama yapmaya imkan vermeyen bir sürece girdi. Bunun nedeni, pandemiyle başlayan belirsizliğin içeride devam ediyor olması ve buna bağlı olarak, özellikle navlun fiyatlarındaki sıra dışı artış seyrinin sürmesi” açıklamasını yaptı. Soycan, CAG Logistics’in 2021 yılında en fazla taşımacılık yaptığı beş ülkenin Romanya, Polonya, Moldova, Sırbistan ve Macaristan olduğunun altını çizerek “2022’de Nordik ülkelerindeki operasyonlarımıza ağırlık vermeyi; parsiyel taşımacılık hizmetlerimiz kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika, Litvanya ve Letonya’daki kabiliyetimizi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca intermodal ile, deniz ve havayolu operasyonlarımızı güçlendirmek için insan kaynağına yatırımlarımız 2022’de de devam edecek. Lojistik tarafında yurt dışındaki ikinci şirketimizi Romanya’da açıyoruz. Ocak sonu itibarıyla Romanya şirketimiz komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti sunmaya başlayacak. Bu şirketimiz özellikle Doğu Bloğu ülkelerine odaklanacak. Bunun yanı sıra 2022 yılında Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetlerini yelpazemize katmayı, B2B’nin yanı sıra B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyoruz” diyerek 2022 hedeflerini açıkladı.

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