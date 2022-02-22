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CAG Logistics, yeni şirketiyle Romanya hattındaki güçlü konumunu pekiştiriyor

Soycan Şirketler Grubu’nun 1952 yılından bu yana “Zamanında, doğru yerde!” mottosuyla lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, Bulgaristan’ın ardından yurt dışındaki ikinci şirketini Romanya’da hayata geçirdi. Türkiye’nin Romanya hattındaki en çok paya sahip taşımacılık şirketlerinden biri olan firma, Türkiye ile Avrupa arasındaki en önemli köprü noktalarından biri olan Romanya’da açtığı şirket ile komple ve parsiyel taşımacılık hizmetlerini daha avantajlı süreler ve maliyetlerle sunacak. Ayrıca, 7 milyar doları aşan Türkiye-Romanya ticaret hacminin artmasına da katkı sağlayacak.

Lojistik 22.02.2022, 13:18
CAG Logistics, yeni şirketiyle Romanya hattındaki güçlü konumunu pekiştiriyor

Soycan Şirketler Grubu’nun lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük lojistik servis sağlayıcılarından biri olan CAG Logistics, Türkiye ve Bulgaristan’ın ardından üçüncü şirket ve ofis yapılanması için Romanya’yı seçti. Romanya hattındaki rekabetçi konumunu güçlendirerek Türkiye ofisinin faaliyetlerine destek verecek firmanın yeni yatırımı, ocak ayı itibarıyla komple ve parsiyel taşımacılık hizmetlerini daha avantajlı süreler ve maliyetlerle sunacak. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalara ve navlun  fiyatlarındaki yükselişe karşı yeni ofis yapılanması için bu dönemi seçtiklerini belirten Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Attığımız bu adımla birlikte Türkiye ofisimiz, Romanya operasyonlarına destek olmanın yanı sıra kendi bağımsız operasyonlarını da yürütecek” dedi.

Avantajlı navlunlar ve sürelerle sürdürülebilir taşıma hizmeti 

Yatırımla birlikte karayolu ve intermodal taşımacılığı, depolama, aktarma ve iç dağıtım hizmetleri vereceklerini ifade ede Soycan, Türkiye’de Romanya hattında elde ettikleri güçlü konumu, Romanya pazarında da elde etmek ve oradaki güçlü lojistik şirketlerinden biri olmak hedefiyle bu adımı attıklarını belirterek, “Romanya şu an için lojistik ve ticari altyapısı çok güçlü bir ülke. Son dönemde pandemi sebebiyle global piyasadaki krizlere bağlı olarak artan navlunlar ve uzun bekleme süreleri sebebiyle tüm şirketler gibi biz de müşterilerimize rekabetçi hizmet sunmakta zorlanıyorduk. Romanya ofisimizi açarak, burayı bir aktarma noktası olarak kullanıp maliyetlerimizi aşağı çekmeyi ve bu sayede müşterilerimize uygun taşıma süreleri ve navlunlar sunabilmeyi arzuluyoruz. Tedarik zincirindeki en önemli sorun navlun artışı ile gününde ve saatinde yük teslimlerinin gerçekleştirilememesi. Romanya şirketimiz sayesinde uygun navlun fiyatlarıyla sürdürülebilir şekilde Türk üreticisine ve ihracat-ithalatçısına taşıma hizmeti vereceğiz” dedi.

“Global bir oyuncu olmak için adım atmaya devam ediyoruz”

Lojistikle ilgili tüm dünyada kriz yaşanan bir dönemde şirketlerin yeni fırsatlar ve çözümler arama çabası içinde olduğunu kaydeden Soycan, mevcut sorunları minimize edebilmek için de Romanya pazarına girmeye karar verdiklerini belirtti. Soycan, Romanya’daki yeni yatırımlarına dair açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bu yatırımımızla birlikte Doğu Bloğu ülkelerine odaklanacağız. Avrupa Birliği üyesi olan ve hızla gelişen Romanya’nın, lojistik yolları üzerinde önemli bir konumda bulunması Avrupa taşımalarında bizi güçlendirecek. Halihazırda Türkiye ofisimizde 11 dilde hizmet veren, yabancı uyruklu ekip arkadaşlarımız var. Yeni şirketle birlikte çok dilli, çok kültürlü yapımızı da genişletmiş olacağız. Global bir oyuncu olmak için adım atmaya devam ediyoruz şeklinde de bakıyoruz konuya. Yeni yatırımımız Romanya’da bugüne kadar erişemediğimiz lokal firmalara erişmemizi sağlayacak. Avrupa-Türkiye arası taşımalarda aktarma noktası olarak kullanılacak bir ülkede kendi ekibimizle bu işi yapmamız, operasyon takibi ve maliyet açısından bize avantaj sağlayacak. Öte yandan bu yatırımımız, depo ve lojistik altyapısı hazır olacağından dolayı Sarpedon Global Trade ve Zeynela Motor Vehicles şirketlerimiz için de Romanya pazarında avantaj yaratacak.”

#CAG Logistics
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